Győr-Moson-Sopron megyében is megkapták a Pfizer oltásukat az első 16-18 év közötti fiatalok

Április harmincadikán nyílt meg a 16-18 év közötti fiatalok számára a regisztrálási lehetőség a koronavírus elleni oltásra, amire hétfőtől tudtak időpontot foglalni. Ők május 13-18. között kaphatják meg az oltást a kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinával.

Győrben, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kialakított oltópontra tegnap folyamatosan érkeztek a fiatalok. A legtöbben kettesével, hármasával jöttek, de szép számmal akadtak olyanok is, akiket felnőtt is elkísért.

Ilyen volt a tizenhét éves Szilágyi Júlia is, aki édesanyjával Győrből érkezett az oltópontra. Mint mondta, amint megnyílt számára regisztráció lehetősége, jelentkezett. A regisztráció és az időpontfoglalás is zökkenőmentesen zajlott. Tegnap, amikor a lefoglalt időpontra megérkezett, egy nagyjából negyedórás várakozást követően meg is kapta a vakcinát.

Ugyanezt tapasztalta Kicsák Miklós, Radziwon András és Mithay Benedek is, akik mindhárman a győri bencés gimnázium tizenhét éves tanulói. Ők hétfőn regisztráltak az oltásra, és időpontot is ekkor foglaltak. Elmondták, hogy Benedek szólt az osztálytársainak, hogy már lehet jelentkezni, amit az első szünetben azonnal meg is tettek. Ezt követően néhány percen belül megkapták az értesítést, hogy mikor, hová kell menniük. Kiemelték, hogy minden nagyon gördülékenyen zajlott.

A hiányzás miatt sem kell aggódniuk, ugyanis az oltás igazolt hiányzásnak számít a középiskolákban, amelyet az oltási időpont visszaigazolásának és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni.

A fiatalok elmondták, hogy elsősorban saját- és társaik, családjuk védelmében vállalták az oltást, de nyilván az is motiválta őket, hogy a védettségi igazolvánnyal sokkal több lehetőséget kapnak a normális életre, mint azok, akik ilyennel nem rendelkeznek.