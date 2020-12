Csütörtök reggelre mesés havas tájjá alakultak a Soproni-hegységbeli településrészek

A megelőző estén város szerte szállingózott a hó, viszont ebből reggelre csak a nedves utcák maradtak.

A város magasabban fekvő részein is olvadt a hó, de Görbehalom felett még kora dél után is megmaradtak a hófoltok, Brennbergbányán pedig vastag latyak borította az utcákat. Ottjártunkkor a Sopron Holding Zrt. munkatársai megelőző sószórást, és latyakeltakarítást is végeztek a lejtős utakon.