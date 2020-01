A civil szervezetek is pályázhatnak idén a Magyar Falu Programban

Várhatóan egy hónap múlva írják ki a pályázatot, és 5 milliárd forint keretösszegig nyújthatják be forrásigényüket a Magyar Falu programban.

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa civil fórumot szervezett csütörtökön a csornai Premontrei Apátság dísztermébe. Az összejövetel dátuma kapcsolódik a civilek napjához, melyet minden év február 1-jén tartunk hazánkban.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlési elnöke nyitotta meg a rendezvényt, aki, mint azt kifejtette, a megyei önkormányzat is több szállal kötődik a civil szervezetekhez, akiktől feladataik ellátáshoz nélkülözhetetlen támogatást kapnak, ezen felül többek között a hagyományok, sport- és közösségi élet terén betöltött szerepük fontosságát is hangsúlyozta.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) október eleji, a civil szervezetek számára meghirdetett pályázatokról beszélt, mely lezárult, megvannak a döntések. – 7,7 milliárd forint, a tavalyinál majd 2 milliárddal több pénz kerül szétosztásra a NEA pályázati rendszerében – emelte ki a közel 12 ezer beérkezett pályázatról, melynek közel fele, 5500 nyert. A helyettes államtitkár kifejtette, hogy tavaly több mint 27 ezer szervezet kapott egyszázalékos felajánlást, összesen 8,3 milliárd forintot, valamint kormányzati, önkormányzati, uniós forrásokból 2018-ban 370 milliárd forintra tettek szert a civil szervezetek, mely összeg 100 milliárddal több, mint az azt megelőző évben, s ez 2,5-szerese a 2010-es adatnak.

Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő beszédében a Magyar Falu Programról kiemelte, célja a magyarországi kistelepülések népességcsökkenésének megállítása. A falusi csok kedvezményezettjei a magánszemélyek, az állami úthálózat fejlesztéseké az állami útfenntartó, az életminőség fejlesztését célzó pályázatok esetében az önkormányzatok, s az egyházak is pályázhattak a Magyar Falu Programban. Ez a kör idén a civil szervezetekkel bővül. – A civil szervezetek szerves részét képezik egy-egy közösség életének – hangsúlyozta, hisz a saját, tematikus feladataik elvégzésén túl a helyi közösség fenntartásáért, életminőségének javításáért is tesznek. Példaként az önkéntes tűzoltó-egyesületeket, a sportegyesületeket, a nyugdíjasklubokat és a polgárőr szervezeteket említette. Majd továbbment, hisz a helyi szerveződések aktív szereplői a települések rendezvényeinek, és a közösségi élet motorjai a fiatalok helyben maradására is hatással lehetnek.

Várhatóan egy hónap múlva írják ki a pályázatot, és 5 milliárd forint keretösszegig nyújthatják be forrásigényüket a Magyar Falu programban. Az 5 ezer lélekszám alatti településen működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak. A támogatásokról a kormánybiztos kiemelte, rendezvényekre, vagy programokra 2 millió forintig lehet pályázni. Ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre 6 millió forintig lehet támogatást igényelni. Utóbbinál, amennyiben az adott ingatlan az önkormányzati, vagy egyházi tulajdonban van, ez esetben a civil szervezetnek már a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell hosszútávú ingyenes használatba vételi szerződéssel. Motorral hajtott jármű beszerzésére 4 millió forintig, egyéb eszközbeszerzésre 2 millió forintig pályázhatnak a civil szervezetek.