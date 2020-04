Csökkentett járaton a gyermekkonyha Sopronban

A koronavírusos időszakot megelőzően naponta 5700 adag ebédet főzött a központi gyermekkonyha Sopronban. Ez a szám most a töredékére esett vissza. Kapacitásukat többek között az idősek ebéddel való ellátására is fordítják.

– Korábban hajnaloktól kezdve tartott az óvodások és a diákok 5700 adag ebédjének elkészítése. Ez az idő a koronavírusos veszélyhelyzetben alaposan lecsökkent, mivel jelenleg alig 240–260 porciót szükséges naponta kollégáinknak megfőzniük. E számba nemcsak az intézményi felügyeletre szoruló gyerekek, hanem a gyermekotthonok lakói is beleértendők, és a Családok Átmeneti Otthona húsz lakójának is mi szállítunk ebédet. Sőt, a polgármesteri hivatal felkérésére kapacitásunkat a hetven év fölöttiek napi ebédjének biztosítására is fordítjuk. Az igények felmérését és az ebédszám megrendelését a városháza szociális csoportja koordinálja – foglalta össze az elmúlt napok fejleményét Wischy Gábor, a Soproni Központi Gyermekkonyha igazgatója. – Az idősek szombaton és vasárnap is részesülhetnek melegétel-ellátásban. A menü 700 forintba kerül, amit a kiszállításkor kell rendezni. Ugyanakkor a csomagolást és a kiszállítást az önkormányzat finanszírozza.

A központi gyermekkonyha – a hetven év fölöttiek, továbbá a gyermek- és családvédelmi intézményekben élők ebédjének garantálásán túl – naponta három-négy óvodába és egy általános iskolába szállítja ki az ételeket. A tankerület döntése értelmében ugyanis az iskolák felváltva látják el a napközbeni felügyeletet azoknál a gyerekeknél, akik esetében a szülők nem tudják megoldani az otthon maradást. A szociálisan rászoruló gyerekek továbbra is megkapják az ebédet.

Wischy Gábor hozzátette, a rendkívüli helyzet ellenére mindenképpen szeretnék megtartani a munkaerőt: ha lecseng a vírus okozta veszélyhelyzet, zökkenőmentes legyen a régi kerékvágásban az indulás. – A dolgozókat a túlórák kivételére kértük, illetve megkezdődtek a szabadságolások. Alapanyag-beszerzési gondokkal nem kell szembenéznünk, a tartósélelmiszer- és egyéb készleteink is jó időre elegendőnek bizonyulnak. Arra is nagy figyelmet fordítunk, hogy a változatos menüsorainkban kellő zöldséget és gyümölcsöt is kínáljunk.