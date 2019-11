Csókay doktorral beszélgettünk a győri sajtószékházban – fotók

Hűséges előfizetőink részvételével egy különleges sorozatot indítottunk útjára. Időről időre vendégül látunk egy példás személyiséget, akivel szerkesztőségünk munkatársa beszélget. Novemberi vendégünk dr. Csókay András idegsebész, aki augusztus elején egy 30 órás műtét során sikeresen választott szét egy bangladesi sziámi ikerpárt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány harmincöt fős magyar orvos csapatával.

A Gyémánt Esteket azért szervezzük, hogy olvasóink betekintést nyerjenek munkánkba, hiszen a beszélgetésekre szerkesztőségünkben kerül sor. Olyan életutakat szeretnénk bemutatni amelyek a legjobb minőséget képviselik. A nagy érdeklődést mutatja, hogy a program meghirdetése után 24 órán belül betelt a vendégül látható létszám. Csókay doktorral az orvosi bravúrról, világlátásáról, életszemléletéről Gyógy-ír magazinunk szerkesztője, dr. Pellek Sándor mellkassebész, orvosezredes, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend nagyperjele beszélgetett tegnap este a szerkesztőségben olvasóink körében.

Bizonyára sokan tudják, hogy Csókay András, pályáját mérnökként kezdte, de módosította azt és orvosi diplomát szerzett majd idegsebész szakvizsgát tett. Mivel későn kezdte az orvosi szakmát, ezért választotta a traumatológián belül a koponya és gerincsérülések gyógyítását. Meggyőződése, hogy a szakmaiság, a képzés nagyon jó iparossá teszi az embert, de az intuitiv gondolatok abból a belső világból jönnek, ahol ott van az érzelmi gazdagság, amit segítenek a művészetek és az ember hite. A főorvos alapgondolata, hogy az igazi örömet a szolgálat tudja megadni, és szerencsésnek érzi magát, hogy ő a hivatásával gyógyítja az embereket, amit a hite erősít meg.

Dr. Csókay Andrást 1998-ban tette ismertté az általa kifejlesztett éralagút-technika bevezetése, amely egy új módszer a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére. Ugyancsak egy teljesen újszerű megoldást alkalmazott a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek szétválasztásánál is idén nyáron. Ezek a nagy sajtóvisszhangot kiváltó eredmények ismertté tették az egész világon. Az ikrek műtétjéről elmesélte, hogy már évek óta keresték az orvos csoportot, végül a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvos csapata vállalta a szétválasztó műtétet. Az alapítványról elmesélte Csókay doktor, hogy 2002-ben hozták létre dr. Pataki Gergely plasztikai sebésszel, először kórházi ágyakat szereztek be, később kezdték el a rászorulók gyógyítását. Az őszinte beszélgetés során azt is megtudtuk, hogy életszemlélete és világlátása 1998-ban olyan fordulatot vett, amiről ő úgy beszél, hogy „megtértem, visszatértem gyerekkorom istenhitéhez, amelyet szüleimtől és jezsuita nagybátyámtól kaptam”. Ebben a hitben nincs egyedül, hiszen a bangladesi ikrek műtétjének sikerét annak is tulajdonítja, hogy a Kárpát-medencében és szerte a világon hívők imádkoztak értük.

A Kisalföld Gyémánt Estek első vendége különleges ajándékot kapott beszélgetőtársától. Munkája elismeréséül dr. Pellek Sándor, mint a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend magyarországi nagyperjele érdemérmet adományozott Csókay Andrásnak.

Olvasóink úgy érezték a „vendégség” végén, hogy lelki útravalóval és tudással gazdagodtak, sok mindent megértettek a különleges vendég világlátásából és alázatos orvosi hivatásából. A beszélgetést a szombaton megjelenő Szieszta mellékletünkben olvashatják.