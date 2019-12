Csókay András a vendég a győri Rotary Pódium estéjén

A Győri Rotary Asztaltársaság újonnan életre hívott jótékonysági előadássorozata a Rotary Pódium, aminek december 18-án, szerdán 19 órakor Csókay András idegsebész, agykutató lesz a vendége a győri Hotel Famulus nagytermében.

Csókay András mára már világhírű, neve brand. Nincs logója de talán nem is kell neki. Elég csak azt mondani Csókay. Idén lett neve és munkássága ismert a világ számára is, amikor augusztus elején egy bangladesi sziámi ikerpárt választott szét sikeresen 30 órás műtét során, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány harmincöt fős magyar orvos csapatával. A Rotary Pódium estéjén arról is beszél, hogy miként került a pályára, mit jelent számára a kapcsolat a Jóistennel, hogy ismerkedtek meg és hogy lettek jó barátok. A vendégek hozzájárulásait a Rotary Gift of Life programjának juttatják el, veleszületett szívbetegségben szenvedő gyermekek gyógyítását finanszírozzák belőle. Az előadás nyilvános, támogató jegyek a helyszínen válthatók.