Csoda a kapu mögött Szárföldön

Keskeny utcafont, és egy kapu. Mindössze ennyi látszik Szárföld utcáján abból a 16 ezer négyzetméteres birtokból, amely a kapuk mögött rejtőzik. A miniarborétum megálmodója Szűcs Szabolcs mentőápoló, aki itt piheni ki a nehéz napok fáradalmait.

A kapun belépve hosszú, jobb és bal oldalon növényekkel övezett út vezet befelé. Szemünk egyből a központi épületre téved, majd az emeletes horgászházra, mellette a halastóval. Körös-körül különleges növények. Talán ilyen lehet a nyugalom szigete. A birtok tulajdonosa, Szűcs Szabolcs kedvesen fogad. Házi készítésű japánbirslekvár és -szörp vár az asztalon.

Búzaföldből miniarborétum

– Öt évvel ezelőtt egy búzaföld volt a helyén. Elsőként a közel háromezer négyzetméteres tó készült el. Van benne körülbelül kétezer tükörponty és hatvan tőponty – kezdte Szűcs Szabolcs, aki az otthonukra is kitért. – A Balatonon még jellemző a századelős villastílus. A ház a Burai-villa mintájára készült, favázas terasszal – a stílusához ez egyébként is közelebb áll, mint a mai, modern, minimalista otthonok. Olyat akartam, ami más. Egy év alatt készült el, harmadik éve lakunk itt a párommal – tette hozzá.

Selyemmirtusz és vasfa

Az udvar olyan, akár egy miniarborétum, 250 fajta, több mint 2 ezer fa és cserje.

– Van, amiből csak egy darab van, s akad, amiből egy egész kis liget. Próbálkozom a mediterrán növényekkel, a datolyaszilvák például Kis-Ázsiából származnak. Alma nagyságú, lapított termése van. A fán nem érik be, novemberben le kell szedni, alma közé téve tíz nap alatt mézédes, puha lesz – mondta.

Továbbhaladva selyemmirtusz és selyemakác látható. – Érdekesség a vasfa, a Himalájában él. Eredeti hazájában, Kínában erdőket alkot. A bútoripar kedvelt anyaga, a világon ez a legkeményebb fa. Megmunkáláskor szikrázik a gyalukés. Virágzó díszcserjék is vannak, amelyek a téli jázminnal kezdik a virágzást, enyhébb teleken akár már december elejétől egészen márciusig. Aztán ott van a varázsmogyoró, a gyöngycserje, a japánbirsek. Utóbbiból készült lekvár és szörp. Dió nagyságú a termése, a hagyományos birsnél zamatosabb az íze – beszélt a kertjében pompázó növényekről Szabolcs, aki az „Irány a Rábaköz!” programban betekintést engedett a látogatóknak a miniarborétumába. Korábban talán sokan nem is sejtették, milyen csodás környezet rejlik a kapu mögött. És akad még hely további különlegességek számára is.

Gazdálkodó ősök

– Minden ősöm gazda volt. Tőlük maradt rám ez a szemlélet, a föld, a növények szeretete. Csornán dolgozom, huszonhat éve mentőápolóként. Ebben a szakmában fontos, hogy az ember teljesen mást csináljon otthon. Sokszor alulmaradunk a betegségekkel szembeni harcban, ami főleg, ha fiatalokról van szó, megviseli az embert. Szerencsére ez nem gyakori, én pedig itt valóban fel tudok töltődni. Jó végignézni a birtokon, valóra vált az, amire vágytam. A miénk, a szemünk előtt növekszik, fejlődik. Jó érzés látni a munkánk gyümölcsét.