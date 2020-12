Csiszka Antal (1944–2020)

Neveket kellene mondanom, egyre többet, és most még eggyel többet... Neveket, igen, mert az ember nem él, nem élhet a világban egyedül, csak ha vannak körülötte, olyanok, akikbe kapaszkodhat, akikkel jó együtt lenni, vagy akikre jó emlékezni barátként, kollégaként. A névsor most eggyel hosszabb lett: Csiszka Antaléval.

Már éppen hogy kinőttem a slapajkorból (így hívták az újságíró-gyakornokot), amikor 1969-ben új ember jelent meg a szerkesztőségben, aki azonnal felhívta magára a figyelmet – például az Egy komisz kölyök feljegyzései című írásaival. Új hang volt akkoriban, a „komiszkodó” humor akkoriban még úgymond nem volt divatos az újságban. Később annál inkább, elég csak említeni az évente, a sajtónapra megjelenő pikáns kiadványt, a Kisvadföldet. (Nevét ma is őrzi hetente megjelenő humor-összeállításával a lap.) Csiszka Tóni igen gyorsan beilleszkedett a szerkesztőségi kollektívába, elsősorban vidám, közvetlen egyéniségének köszönhetően. Mert egyébként nem volt könnyű „teret nyerni” az ország legnagyobb (néha „csak” második) megyei lapjánál. És most kell, nem kerülhetem ki, neveket is mondani. A Kisalföldnek akkoriban olyan munkatársai voltak – a teljesség igénye nélkül –, mint a kedves, öreg Rácz Ernő, a gourmand Imre Béla, Sindulár Anna, G. Szabó Mária, az író Szapudi András, Gárdonyi Béla…

Tóni gyorsan barátságba került mindenkivel, talán csak első helyével, az ipari rovattal nem volt igazán kibékülve. De hát akkoriban az volt a módi, hogy a kezdő újságíró próbáljon szerencsét több rovatnál, aztán majd kiderül, hol tud a leghatékonyabban produkálni – persze ott, ahol a rovat témakörében is otthonosan mozog. Tóninak ez az aktuális (későbbi nevén belpolitikai) rovat lett. És maradt is végig, rovatvezetőként, főszerkesztő-helyettesként. Közben sorra jöttek a laphoz a fiatalok, legtöbbjük Tóni keze alá. Tőle tanulták, sokan emlegetik például azt az örök érvényű újságírói alaptételt, hogy „a téma az utcán hever, csak le kell hajolni érte”. Meg amit olyan gyakran elmondott: „nem kell túlbeszélni”. Nem a szószátyárság az újságírói erény, hanem a hitelesség és a pontosság. Na és a kézirat tisztasága. Rovatvezetőként nem szeretett úgy kéziratot továbbadni, hogy aztán az olvasószerkesztő, Bálint Géza bácsi odaültesse maga mellé a szerzőt: „na gyere, aranyoskám, nézzük, mit követtél el”. Nem volt nagy dicsőség, ha a szerkesztő híres piros tintája dekorálta a cikket…

A fiatal kollégákból aztán többnyire kiváló tollú újságírók lettek. Tóni negyed évszázad után, 1994-ben vált meg a Kisalföldtől, de a médiától nem. Új kihívásokat talált az X-Meditor Kft.-nél, az üzemi lapok szerkesztésében. Itt készült egyebek között a Kisalföld Volán, az ÉDÁSZ, az Audi, a Philips, a Rába üzemi lapja vagy a Széchenyi-egyetem Alumni Magazinja. Az egyetemi megemlékezés szerint az öregdiák-folyóiratnál annak alapításától, 2007-től „derűs életszemléletű, a tényszerűséget korrekten megjelenítő és ahhoz ragaszkodó munkatársként vett részt közmegelégedésre a közös munkában”.

Tónira általánosan és letagadhatatlanul jellemző volt az említett derűs életszemlélet. Ezért szerették nemcsak kollégái, hanem ismerősei is, márpedig azokból nagyon sok volt. Nemegyszer előfordult, hogy ha valamit „félig-meddig” hallottunk, de többet szerettünk volna, tőle kérdeztük. Akár a győri Médiaklubban, akár könyvbemutatón (több rangos kiadványnak is szerkesztője volt) vagy valamely eseményen, ahol ott volt a sajtó is. Csiszka Antal elválaszthatatlan része volt még nyugdíjba vonulása után is a megyei médiának. Eseményekkel dús fél évszázad – nem egyszerű visszaemlékezni rá. Sokan megteszik most gyászhíre hallatán. Volt kollégáinak jó része már nincs közöttünk, a legfiatalabbak pedig talán nem is találkoztak vele, de azért jó lenne, ha kérdeznék róla a szakma öregebbjeit…

Szóltam már róla, hogy Tóni nem szerette a bőbeszédűséget és az elérzékenyülést, de azért ő sem ütött el mindent viccel. A Hazánk Könyvkiadó 2005-ben jelentette meg M. Poós Gizella és Maráczi Ferenc fotóit Pillantás a hídra címmel Győr összes hídjáról. A könyvben (melyet volt szerencsém szerkeszteni) egy-egy képhez ismert győri személyiségektől kértünk a hídhoz konkrétan vagy jelképesen kapcsolódó történetet. Köztük volt például (és most megint neveket mondok) Cziglényi László, Barabás László, Bugovics Elemér, dr. Alexay Zoltán, Tőke Péter, Harcsás Judit, Lónyai Sándor… és Csiszka Antal, aki egyebek mellett ezt írta:

„Mielőtt felnőtté váltam, még egy hídtól tanultam, ezúttal reménykedni. Belezúgtam egy középiskolás leánykába, s feléjük tartva a révfalusi híd közepétől már jól ráláttam a házukra… Mindenféle rossz pletykák miatt időnként ki voltam tőlük tiltva, s ilyenkor a szemközti Kovács-kocsma előtti járda volt a találkozási pont. Hosszú távon a reményt adó hídnak lett igaza.” Hadd tegyem hozzá én: idén ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat…

Mit mondhatnék még? Drága Tóni, jó munkát, sok eseményt abban az égi szerkesztőségben!

Jutasi Ferenc, a Kisalföld nyugdíjas újságírója

Csiszka Antal búcsúztatóját 2020. december 18-án 14 órakor a győri Szent Imre-templomban tartják. A család kérése, hogy a megemlékezők egy szál virággal róják le kegyeletüket.