Helyismeret nélkül csapdába esnek a nagy járművek Sopronban

A Pozsonyi út lezárása sok kellemetlenséget okoz a helyieknek. A párhuzamos, szűk utcákban újabban gyakran ragadnak be nagy méretű járművek, melyek csak a helyiek segítségével tudnak kijönni a szorítóból.

Olvasóink beszámoltak róla, hogy a Pozsonyi út elején lévő körforgalomban ugyan tábla jelzi az autósoknak, hogy ideiglenes zsákutcába hajtanak, a GPS mégis beviszi őket a szakaszra, ahol aztán a Nezsideri és a Zárányi utcákon keresztül vezeti a járműveket Fertőrákos felé. A helyismerettel nem rendelkező, teherautót, traktort és kombájnt vezető sofőrök ilyenkor nagy bajba kerülnek.

– A szűk szakaszon haladva a nagy méretű járművek a Fehéregyházi utcai kereszteződésen még csak átjutnak, a Boldogasszony utcánál azonban már olyan szűk a kereszteződés, hogy kénytelenek visszatolatni a körülbelül 250 méteres szakaszon, hogy valahogy kikeveredjenek az utcából – magyarázta lapunknak Lakatos Marianna, az egyik lakó.

A helyiek észlelik a veszélyt, több csapdába esett sofőrt segítettek az utcából kinavigálni. Marianna elmondása szerint anyagi kár is történt már, amikor egy hosszú teherautó hajtott be az utcába. Nem tudott megfordulni, tolatás közben pedig megrongált egy autót. A kiérkező rendőröknek javasolták, hogy a körforgalomban szereljenek fel további, nagy méretű járműveket figyelmeztető táblát. Az egyenruhásoknak azonban ez nem hatáskörük.

A problémával kapcsolatban megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, akik válaszukban megírták, többször is egyeztettek a kivitelezővel és az önkormányzattal az érintett szakaszról, amelyet így a helyi lakosok igényeinek is megfelelően alakítottak ki. A Pozsonyi útra vezető körforgalomban „Zsákutca” jelzést helyeztek el, tehát csak a járművezetők figyelmetlenségéből adódhat tolatási kényszer. A túlméretes járműveknek ezenkívül jogszabályi előírás, hogy a terelésekről előzetesen informálódniuk kell a vállalat honlapján, hiszen pontosan tudniuk kell, hogy hol közlekedhetnek, adott esetben külön közútkezelői hozzájárulást és útvonalengedélyt is kérniük kell. Ezzel együtt a Magyar Közút nyitott a probléma kezelésére, ezért a körforgalomban és azt megelőzően is a meglévők mellé további „Terelőút” előjelzést fognak elhelyeztetni, hogy még szembetűnőbb legyen a fertőrákosi irány. Arra is ígéretet tettek, hogy a táblázás érdekében felveszik a kapcsolatot a kivitelezővel.