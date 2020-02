Csapda csattant egy kutya nyakán Máriakálnokon – levélben figyelmeztet az önkormányzat

„Vigyázzatok a kutyusaitokra. Csapdák vannak a Kálnok felé vezető út mentén” – figyelmeztetett egy férfi a Malomdűlő Club Facebook-csoportban, aki kutyasétáltatás közben szerdán talált rá egy csapda fogságába esett keverék ebre az egyik malomdűlői erdősávban. A csapdát az elszaporodott rókák számára helyezte ki a Szigetközi Vadásztársaság. Erről az önkormányzat levélben értesít minden helyi lakost.

Szerda délután, szürkület táján sétáltatta egy malomdűlői férfi a kutyáját a Máriakálnokhoz tartozó településhez közeli erdősávban. A Kisalföldnek – név nélkül nyilatkozva – elmondta, hogy egyszer csak arra lett figyelmes: kutyája, az egyéves dobermann és magyar vizsla keverék Néró valamit jelez. Gazdája ekkor vette észre, hogy egy fekete eb esett csapdába. Próbálta kiszabadítani a még élő állatot, de egyedül nem boldogult, ezért segítséget hívott. Végül hárman tudták szétfeszíteni a vasat, és a pórult járt állat, ha szédelegve is, de eloldalgott onnan. Éppen ezért nem tudni pontosan, ki lehet a csapdába esett kutya tulajdonosa, és sajnos azt sem, hogy milyen sérüléseket szenvedett (esetleg, hogy még él-e).

A fogságba esett állatról képet készített, és hogy felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, a Malomdűlő Club Facebook-csoportban is bejegyzést tett az esetről. Az ügy óriási felháborodást váltott ki, sokan szóltak hozzá és mintegy félezren osztották meg.

– Amikor szerdán délután átküldték nekem a bejegyzést, hirtelen azt hittem, hogy a kutya már nem él. Azonban jobban szemügyre véve a képet, láthattam az életjeleit. A Berni Egyezmény alapján ezeket a csapós csapdákat kizárólag hivatásos vadász helyezheti ki, de csakis betemetve. Ha ez elmarad, akkor az eszköz illegális. Ezenkívül ki is kell táblázni, hogy csapdák vannak a területen – tudtuk meg Légrádi Balázs gyepmestertől, akit mindenki állatvédőként ismer. Mint mondja, egy ilyen csapdába – melybe csalétekként egy csontot is elhelyeztek – akár egy nagy eszmei értékű sas is fogságba eshetett volna.

Az állatvédővel együtt látogattunk ki a helyszínre csütörtök délelőtt. Addigra már nem találtuk ott a csapdát a csonttal, viszont egy kalapácsot igen. Mint kiderült, azt a kutya kiszabadítói hagyták ott. Ugyanakkor tájékoztató táblának nem volt (már) nyoma.

Kerestük a Szigetközi Vadásztársaságot, mely a csapdát kihelyezte, ám ők nem kívántak az ügyben nyilatkozni.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma máriakálnoki polgármester viszont arról számolt be, hogy csütörtökön és a mai napon tájékoztató leveleket küldenek ki minden helyi lakosnak a hasonló esetek elkerülésére. Azért csak késve, mert most jutott tudomásukra, hogy a Szigetközi Vadásztársaság az országos rókagyérítési program keretében több húzócsapdát helyezett ki, többek között Máriakálnok közigazgatási területén, külterületeken, erdőkben és szántóföldeken.

A program egész évben tart. A tájékoztató szerint figyelmeztetéseket is kiraktak a csapdák közelében. Az eszközök néhány centiméterre a föld alatt helyezkednek el, így azok nem láthatók.