Csalóka lehet a Black Friday – óvatosságra intenek a fogyasztóvédők

Idén november 29-re esik a sokak által várt Black Friday, a gigaleárazások napja és ehhez kapcsolódóan már szinte egész hónapban akciókat hirdetnek a kereskedők. A reklámok szerint ez az időszak a legjobb arra, hogy minden ajándékot beszerezzünk karácsonyra, mert elképesztően olcsón juthatunk hozzá az áhított termékekhez. A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat szakemberei azonban fogyasztóvédőkként másképp látják ezt. Az angolszász hagyományokból átvett Black Friday szerintük marketingfogás és a tapasztalatok alapján több üzletben, webshopon bevett gyakorlat, hogy november előtt magasan tartják az árakat, majd azokból vonják le a kedvezményeket. Ez így megtévesztésnek minősül, amit a hatóságok szankcionálhatnak.

Az úgynevezett csalogató reklám szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet. Ilyenkor a meghirdetett leárazott áruból már az első napon is kevés van. Az internetes rendeléseknél pedig tisztában kell lenni azzal a fogyasztóvédők szerint, hogy a webshopok nem rendelkeznek nagy raktárkészlettel, a nagy mennyiségű megkeresést nem mindig tudják határidőre teljesíteni.

Akik úgy döntenek, vásárolnak a Black Friday keretében, azoknak a szakemberek azt tanácsolják, ne döntsenek hirtelen, írják össze, mire van szükségük. Rendelés előtt használják az ár-összehasonlító oldalakat. Ha olyan webshopból vesznek valamit, amit nem ismernek, ellenőrizzék, ki üzemelteti az oldalt, megtalálhatók-e azon a vállalkozás adatai, elérhetőségei.

Szinte mindenki ismeri, hallott már a Black Friday jelenségről és a vevők kétharmada vásárolt is már legalább egyszer a novemberi akció keretében – ez derült ki az Euronics felkérésére a Reacty Digital által készített felmérésből. A vizsgálat szerint a lakosság több mint kétharmada (69 százalék) szerint az üzletek november vége felé túlzsúfoltak, hatalmas a tömeg, a válaszadók 41 százaléka meg van győződve arról, hogy az ilyenkor tapasztalható kedvezmények többsége átverés.

Ellenőrzések a vevők érdekében

Az év végén a Black Friday mellett is számos akcióval, kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosító napokkal találkoznak a fogyasztók. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezért fokozza a fogyasztóvédelmi jelenlétet az üzletek, a vásárok mellett az online áruházakban is. Az ellenőrzések célja, hogy a jelentős akciók idején is jogkövető webáruházakból rendelhessenek a vásárlók.