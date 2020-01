Családi vitában kért segítséget olvasónk – mit tehet, ha a fia elszórja a vagyont?

Olvasónk azzal kereste meg lapunkat, hogy két fia van, az idősebbik életmódjával veszélyezteti a család megélhetését, hiteleket vesz fel, így a család vagyonát elszórja. Olvasónk fél, hogy ezzel a család összes vagyona elveszik. Mit lehet ilyenkor tenni?

Dr. Horváth Zsolt, a lapunk által megkérdezett ügyvéd azt felelte, hogy egyik lehetőségként ebben az esetben a szülőknek a nagyobbik fiukat ki kell tagadni, hogy ne férhessen hozzá semmilyen családi vagyonhoz. Ez végrendelet útján lehetséges, aminek két fajtája van. Az egyik esetben a szülők a lakóhelyükön felkeresik azt a közjegyzőt, ahová ők tartoznak. Annak, hogy ki melyik közjegyzőhöz tartozik, a Magyar Közjegyzői Kar honlapján pontosan utána lehet nézni. Ez esetben a szülők végrendeleti kitagadását közjegyző szerkeszti és veszi tárgysorba. Ezt hívjuk közvégrendeletnek. Bármelyik szülő halála esetén így a kitagadott fiú nem örököl, nem kap semmit sem. Létezik emellett magánvégrendelet tétele is. Ekkor a szülők az általuk emiatt felkeresett ügyvéd közreműködésével tesznek végrendeletet, melyben kifejezik a kitagadási szándékukat. Az így elkészült végrendeletet megőrzik, illetve ügyvédi letétbe helyezik, mely halálukkor lesz hatályos.

Hálátlanság

A kitagadás maga pedig abban áll, hogy a szülők mint örökhagyók a nagyobbik fiukat mint örököst a velük, örökhagyókkal szemben tanúsított durva hálátlanság miatt kitagadják. A hálátlanságot abban jelölik meg, miszerint a nagyobbik fiú neki felróhatóan – leginkább anyagilag – lehetetlenné teszi a családot, ezzel veszélyeztetve a mindennapi megélhetést.

Mit mond a mediátor?

A drasztikus megoldás mellett érdemes meghallgatni, hogy mit mond az esetre dr. Horváth Lőrinc, lapunk Bizalmasan mellékletének szakértője. Ő azt mondja, hogy az örökhagyó haláláig azonban még évek telhetnek el, így erre is megoldást kell találni. Ha a család teljesen elutasítja a nagyobbik fiút, például minden kapcsolat felszámolásával, akkor ez is megoldás, de az emberi tényezőkre ez a verzió nem koncentrál.

„A nagyobbik fiú magatartása mögött emberi problémák húzódhatnak meg, lehet, hogy segítségre szorul. Itt kerülhet fókuszba a mediáció, ehhez azonban mindkét fél részéről önkéntességre van szükség és legalább minimális megegyezési szándékra” – említette dr. Horváth Lőrinc.

Az emberséges megoldás

– Mediáció során felszínre kerülhetnek a résztvevők szükségletei, érzelmei és ez elősegítheti, hogy a konfliktust akár hosszú távra rendezzék. Mediációra úgy is sor kerülhet, hogy például az apa felvázolja a fiának, hogy ha nem változtat a mentalitásán, akkor jogi lépéseket tesz (kitagadó végrendelet), de van egy emberségesebb megoldás, a mediáció. Persze az is lehet, hogy a nagyobb fiúnak pszichológusra vagy pszichiáterre van szüksége, ez a mediáció során is kiderül – fejezte be szakértőnk.