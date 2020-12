Családbarát szülészetet alakítottak ki a mosonmagyaróvári Karolina kórházban

Közel százmillió forintot nyert a település a Karolina Kórház fejlesztésére, így a jövőben már családbarát szülészeten jöhetnek világra az újszülöttek. A beruházás a koronavírusjárvány miatt tavasz helyett júliusban indult, mely most ért a végéhez. A dolgozók képzést is kapnak arról, hogy hogyan lehet a családbarát szemléletet kialakítani, megteremteni a szülészeten.

– A magyar kormány a családok védelme érdekében azt a célt tűzte ki, hogy minél több olyan intézkedés és beruházás valósulhasson meg, ami a családokat segíti. A fejlesztésekre országos szinten tízmilliárd forintos keret áll rendelkezésre – hangsúlyozta Nagy István, a térség országgyűlési képviselője. Gratulált a megvalósításhoz. Mint elmondta, ez a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön a családok összetartó ereje. Fontos, hogy minél több gyermek szülessen a Karolina Kórházban és minél többen vallhassák magukat mosonmagyaróvárinak – fűzte hozzá Nagy István.

Közel százmilliós pályázati támogatás

Dr. Bertalan István főigazgató arról számolt be, hogy 58 millió forintot fordíthattak négy szülőszoba kialakítására, egyágyas kórtermekkel, saját mosdóval. További 37 millió forintból olyan eszközöket vásároltak, amelyek komfortosabbá, biztonságosabbá teszik a szülés körülményeit.

– Egy kicsi egyágyas és egy nagy, kétágyas szülőszobával rendelkeztünk eddig. Az előbbi mérete miatt nem volt alkalmas az apás szülésre. Utóbbinál, ha egyszerre ketten is vajúdtak, szintén nem tudott jelen lenni egy családtag. A csecsemőosztályon kialakított négy új szülőszoba minden bizonnyal ki fogja elégíteni a növekvő igényt – hangsúlyozta dr. Bertalan István, hozzátéve: mindemellett alkalom nyílik a munkatársak családbarát szemléletű továbbképzésére is.

A képzések időközben el is indultak, ám a pandémia miatt jelenleg online formában zajlanak.

Alternatív lehetőség

Dr. Balogh Elek, a szülészet-nőgyógyászati osztály vezetője kitért arra, hogy alternatív szülést elősegítő eszközöket is beszereztek, így például lehetőség nyílik a vízben szülésre. A fejlesztésekkel minden esetben garantálni tudják a családtag részvételét a születésnél, még a járvány idején is.

– Köszönjük a kismamák, családtagok türelmét és bizalmát, hogy a munkálatok ellenére is minket választottak – emelte ki az osztályvezető. Idén eddig mintegy hétszáz kisbaba látott napvilágot a Karolina Kórházban.

COVID-részleg

A várandós nőknél felvétel után gyorstesztet végeznek: ha negatív az eredmény, utána még egy PCR-teszt is készül. A koronavírussal fertőzötteknek külön részleget alakítottak ki egy vajúdóval és egy szülőszobával.