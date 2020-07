Csak időpont alapján fogadnak betegeket a mosonmagyaróvári kórház laborjában

Jövő hétfőtől a Karolina Kórház laboratóriumában csak időpontfoglalással fogadják az érkezőket. A szigorítást azért vezetik be, mert a betegségcsoportonkénti idősávokat sokan nem tartják be.

Kézfertőtlenítés után kérdőív, majd testhőmérséklet-mérés, mindez szigorúan maszkban. Továbbra is ez a szabály a Karolina Kórházba való belépéskor.

– Jövő héttől változás várható kórházunk laboratóriumában. Újszászi Zsoltné, a laboratórium vezetőjének tájékoztatása szerint hiába döntöttünk úgy a koronavírus-járvány legelején, hogy két óra helyett négy órában, betegségcsoportonként fogadjuk az érkezőket. Az idősávokat nem tartják be az érkezők, ezért kell a további szigorítás – tudatta dr. Bertalan István, a Karolina Kórház főigazgató főorvosa.

Reggel 6–7 óra között a krónikus betegek, 7–7.30 között a kismamák, 7.30–9 óra között pedig az egyéb okból vérvételekre várók kaphatnak időpontot háziorvosuktól vagy szakorvosuktól. A 9–10 óra közötti idősáv a véralvadásgátlót szedők INR-kontrolljára érkezőké továbbra is.

Az időpontfoglalásról szóló tájékoztatókat már kiküldték az illetékes orvosoknak. Az elektronikus előjegyző rendszerben tehát a szakember kéri az időpontot, melyet a beutalón vagy egy külön papíron feltüntetnek.

A kórházba való belépés során a szűrőponton jelezni kell, hogy a laboratóriumba érkezünk és azt is meg kell mutatnunk, hogy mely időpontra. Dr. Bertalan István szerint ezzel elkerülhető a hosszas sorban állás és csökkenthető annak az esélye, hogy fertőzött beteggel várakozzunk, aki tünetmentes is lehet. A kórházvezető elmondta: éppen a napokban mentő szállított be egy külföldi beteget, akiről a tünetei alapján már gyanították, majd a teszt igazolta Covid-fertőzöttségét.

Dr. Bertalan István kitért még a bent fekvő betegek látogatására is. Látogatási időben (15–17 óra között) az osztályokon egy beteghez egyszerre egy látogató érkezhet és húsz percet tölthetnek együtt, egyébként két látogató fogadható naponta. Az intenzív osztályon a látogatási idő 11.30–12 és 16.30–17 óra között van. Ők színkódolt kártyát kapnak, amivel az adott osztály adott kórtermébe léphetnek be.