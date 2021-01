Civil házzá alakítják a régi iskolát Bágyogszováton

Megkezdődött Bágyogszováton a szováti falurész régi iskolájának felújítása. A tervek szerint a civil szervezetek vehetik majd birtokba, a rekonstrukciót a Bágyogszovátért Egyesület koordinálja. Hatmillió forintot már nyertek hozzá.

BágyogszovátA civileké lett Bágyogszováton a régi iskola évtizedek óta üresen álló épülete. Az önkormányzattól használatba kapta meg a Bágyogszovátért Egyesület, a szervezet közösségi házzá szeretné alakítani. A felújítását megkezdték abból a hatmillió forintból, amit a Magyar Falu Program pályázatán nyertek.

Az iskolát évekkel ezelőtt a bontás fenyegette, mivel a telket az önkormányzat szociális célokra ajánlotta fel. A dolog aztán másként alakult, az épület megmaradt és nemrégen a civil szervezet és a község megállapodást kötött a használatba adásról. Torma József, az egyesület elnöke számolt be a Kisalföldnek a részletekről.

– A Bágyogszovátért Egyesület koordinálja a felújítást, de a polgárőrségnek, a tánccsoportnak és minden civil szervezetnek helye lesz majd. Civil házként szeretnénk működtetni. Sok még addig a teendő és komoly munkát kel elvégeznünk, de készen állunk, hiszen tudjuk, hogy számíthatunk a helyiek támogatására – jegyezte meg Torma József.

A rábaszováti falurész iskoláját 1905-ben építették a győri püspökség támogatásával és a helyiek összefogásával. Az alsó és felső szinten is egy-egy tanterem volt, melyeket később felosztottak több kisebb helyiségre. 1980-ig működött benne az iskola, azóta gyakorlatilag üres. Most úgy tervezik, hogy az alsó szinten visszaállítják az eredeti állapotokat és egy komoly rendezvénytermet alakítanak ki. Az államtól kapott hatmillió forint a szigetelésre és a „leszerelt” közművek visszavezetésére lesz elegendő. A további feladatokra újabb pályázatokkal szeretnének támogatást szerezni a helyiek, illetve számítanak a falubeliekre és az elszármazottakra is.

– Azok, akik itt tanultak, nyilván érzelmileg is kötődnek ehhez az öreg épülethez. Megszólítjuk őket és kérjük majd a segítségüket a megmentéséhez. Tervezzük, hogy gyűjtést indítunk, aminek részleteiről később tájékoztatjuk az érdeklődőket. Bízom benne, hogy úgy, mint az építésénél, most a felújításánál is számíthatunk a bágyogszovátiak együttműködésére. Ennek egyébként szép példáját már megmutatták az artézi kút helyreállításánál és a falumúzeum létrehozásánál is. A lényeg, hogy az első lépéseket megtettük; biztos vagyok benne, hogy belátható időn belül megvalósítjuk elképzeléseinket – tette hozzá Torma József.