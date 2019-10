Búcsúzunk Taschner Istvántól

˝Kollégái kitűnő kapcsolattartóként és jó közösségi emberként emlékeznek rá. A soproni borvidéket nagy veszteség érte, sokunknak hiányozni fog embersége, bölcsessége, szakmai tudása.˝

Elment Taschner István, a Soproni Hegyközségi Tanács korábbi elnöke, a soproni borvidék ikonikus alakja. 75 évet élt. Három éve kezdte harcát a gyilkos kórral. Küzdött, amíg küzdhetett, bizakodó volt egészen a legutóbbi hónapokig…

Országosan ismert és elismert szakember hírében állt, mindent tudott a szőlőről, a borról és a szívéhez oly közelálló soproni borvidékről. 2009 óta töltötte be a Soproni Hegyközségi Tanács elnöki tisztségét. Hivatalba lépésekor szorgalmazta a soproni borrégió szabályzatának megalkotását és szerette volna elérni, hogy a borvidéken megtermelt szőlőből minél többet helyben dolgozzanak fel. Fontosnak tartotta a borvidék országos képviseletét és ezzel párhuzamosan a hatékony bormarketinget is.

Taschner István anyai ágon poncichter családból származott, s egészen az utóbbi évekig maga is gazdálkodott. Kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök végzettséget szerzett. 1967-ben került az akkori Haladás Termelőszövetkezethez mint szőlészeti brigádvezető, majd a Dózsa Tsz-nél egészen 1987-ig szőlészeti és borászati ágazatvezető volt. Ezt követően a Soproni ÁFÉSZ alapította szőlőtermesztői szakcsoport elnöke lett. Alapításától, 1996-tól 2017-ig, a Sopron Környéki Hegyközség hegybírói feladatait is ellátta. Hazai és nemzetközi borversenyeken felkért zsűrielnökként és borbírálóként találkozhattunk vele. A szakma szeretetét fiainak is átadta. Kollégái kitűnő kapcsolattartóként és jó közösségi emberként emlékeznek rá. A soproni borvidéket nagy veszteség érte, sokunknak hiányozni fog embersége, bölcsessége, szakmai tudása.

Kollégák, barátok, tisztelők nevében búcsúzik Farkas Lajos, a Fertőmenti Hegyközség elnöke.