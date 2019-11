Nem ismeri el a vádban szereplő brutális verést, mégis azt mondta hétfőn J. Zsolt, hogy nagyon szégyelli a soproni Kossuth utcában történteket. Az ügyészség szerint minden ok nélkül rátámadt egy részeg hajléktalanra, rúgta, nekifutásból ráugrott, ütötte.

Viszonylag új eljárásjogi műfaj az efféle előkészítő ülés, amin akár ítélet is születhet a tárgyalás mellőzésével, ha a vádlott beismer, és elfogadja a vádirat tartalmát. Ez esetben jó oka lenne arra is, hogy bízzon az ügyész által javasolt büntetésben, aminél súlyosabbat akkor nem kaphatna. De ez most már a „mi lett volna, ha…” kérdéskörébe tartozik, mert J. Zsolt tagad. A soproni Kossuth utcai non-stop bolt előtt történt sérülés vád szerinti okozója a főügyészség szerint brutálisan elbánt egy hajléktalannal tavaly novemberben, a járókelők hívtak mentőt. Eltökélt védekezését egy köztéri kamera felvétele „árnyalja„, amit az ügyészség közzé is tett két hónapja.

A vádlott zárt tárgyalást kért, mivel szavai szerint nagyon szégyelli a történteket, de a bíróság ezt nem tartotta kellő indoknak a nyilvánosság kizárására.

Dr. Gál Katalin ügyész ismertette a vádat: J. Zsolt a barátnőjével sétált, előtte sokat ivott, s az üzletnél már eleve belekötött valakibe, aki nem hagyta magát provokálni. Utána ment be párjával a boltba, ami előtt egy meglehetősen részeg hajléktalan is ácsorgott. Mire kiléptek, a férfi odébbállt, de csak a körforgalomig juthatott, mert a vádlott utánarohant és lábon rúgta. A sértett visszatámolygott az üzlethez, megállt, de ekkor nekifutásból ugrott rá a másik, s egyetlen ökölütéssel a földre vitte. A sértett elájult, a vádlott ráesett, és barátnője igyekezett őt lehúzni az eszméletlen áldozatról, akinek J. Zsolt még így is bevitt a könyökével két csapást a mellkas felett. Magatehetetlenül hagyták ott az úttesten, arrajáró fiatalok húzták a járdára, maradandó sérülése szerencsére nem lett. Koponyájából kitört hátul egy darab, s az agyburok fölötti vérzése keletkezett, az életveszélyt okozó testi sértés miatt 2-től 8 év lehet a támadó büntetése. Az ügyész 6 év börtönt indítványozott érdemi beismerés esetén.

A vádlott szerint a hajléktalan szidni kezdte az ő barátnőjét, utánaszaladt, s csak meglökte, majd ráesett. Kirendelt védőjével együtt azt kérte az előkészítő ülésen, hogy hallgasson meg a bíró új szakértőt – ezt a dr. Szabó Krisztián nem tartotta indokoltnak, így a meglévő szakértőt fogják szóban meghallgatni. A vádlott és a védője azt kérdezné tőle, biztosan nem keletkezhettek-e az eső-kelő részeg ember sérülései másmilyen módon, s hogy valóban életveszélyes volt- a helyzet. J. Zsolt szerint ugyanis ellentmond ennek, hogy három nap után kiengedték a kórházból. Az áldozat, a barátnő és a többi tanú beidézését kérte, szembesítést szeretne a sértettel, aki viszont – úgy tudjuk – már egy héttel az események után sem emlékezett semmire.

J. Zsolt szabadlábon védekezik, testi sértésért, garázdaságért korábban elítélték.