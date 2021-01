Bodnár Ágota madármentő önkéntes lett 2020-ban Sopronban az Év Embere

Vadludak, galambok, védett és nem védett madarak, sünök és tucatnyi más kisállat köszönheti megmenekülését Bodnár Ágotának. A madármentő önkéntes 2020-ban Sopronban a Kisalföld Év Embere lett. Gyermekkora óta érdekli az állatvilág, az életre szóló barátság egy papagájjal kezdődött.

Vadludak, galambok, védett és nem védett madarak, sünök és tucatnyi más kisállat köszönheti megmenekülését Ágotának. A fiatal lány azt mondja, számára mindegyik élet ugyanolyan értékes, tőle minden sérült állat kap egy esélyt. Ő volt az, aki a Fertő tavon nyílpisztollyal meglőtt két nyári ludat ki-mentette és gondozta őket. Az idei év első napján is akadt dolga, társaival befogta, majd visszavitte a Fertőre a ködben eltévedt vadludakat.

A fiatal soproni lány három éve foglalkozik madármentéssel, mára pedig alapítványán keresztül támogatókra is talált. Ő volt az, aki például a Fertő tavon nyílpisztollyal meglőtt két nyári ludat kimentette és egészen felépülésükig gondozta őket. A Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársaival közösen engedték szabadon a ludakat, melyek közül az egyik, Sebestyén jeladót is kapott. Onnan tudjuk, hogy jól vannak és azóta is a Fertő tavon, valamint annak környékén tartózkodnak. Ebben az évben egy darázsölyv is Bodnár Ágota jószolgálati tevékenységére irányította a figyelmet. A védett madár felerősítése annyira jól sikerült, hogy ősszel Közép-Afrikába vonult, a telelőhelyére.

Minden sérült állat kap egy esélyt

Ágota azt mondja, neki nem számít, hogy a sérült állat védett vagy nem védett, számára mindegyik élet ugyanolyan fontos és értékes. Tőle minden sérült állat kap egy esélyt. A családi házuk udvarán felállított röpdében annyi madár volt már, hogy megszámolni sem tudja. Igazi szenvedély ez a részéről, amiben a szülei és a barátja is támogatják.

Ágota édesanyja, Krisztina szerint nagyon régen, a papagájukkal kezdődött ez a „szerelem”. Édesapja, András azt mondja: „Mindig is olyanok voltunk, mint a Durell család. A lányunk kiskorától hordta haza a békákat, gőtéket, sünöket, cicákat, kutyákat, mi pedig megtanultunk együtt élni velük. Most már saját lova is van.”

– Az első megmentett madaram egy kis veréb volt, ami a lovardában kiesett a fészekből. Hazavittem, felneveltem, később pedig elengedtük. Ennek gyorsan híre ment, azóta sorra hozzák a sérült kisállatokat. Hivatalosan három éve mentek, az alapítvány pedig nyár óta működik – mondja Ágota.

Barkácsszobából kezelő

Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy Ágotának a munkája is kapcsolódik a hobbijához. Kisállatorvosi asszisztensként dolgozik egy soproni állatklinikán, a mentéssel szabadidejében foglalkozik. A Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársaival is szoros a kapcsolata, két éve kapott egy védett madarakra vonatkozó tartási engedélyt.

– Segítjük egymást. Én sokat tanulok tőlük, nekik pedig jól jön, ha rám bízhatják egy olyan sérült állat gondozását, amely folyamatos figyelmet igényel – mondta a fiatal lány, miközben nyilvánvaló, hogy ez tőle is nagy áldozatot kíván. Az „állatfarm” lassan kinövi a mostani kereteket, ezért is keresnek új telephelyet Sopronban vagy valahol a város közelében Ágota pártfogoltjainak.

– Először apa áldozta fel a barkácsszobáját, abból lett a kezelőszoba, ami ma már úgy néz ki, mint egy kis rendelő. Az infúziótartó például a fúrógépének az állványából lett. Az udvaron két röpdét is felépítettünk, a kisebbik kifejezetten a röpképtelen madaraknak készült. Ebben van egy rámpa, amiről el tudnak rugaszkodni, amikor próbálgatják a szárnyaikat – meséli. Most az alsó, fedett teraszt is átadták Ágotának, ott lett az „intenzív szoba”, az utóbbi időben ugyanis túl sok állat került be a lakásba.

A madármentés sok kiadással is jár

A nemes történethez az is hozzátartozik, hogy a madármentés nemcsak sok munkával és lemondással jár, hanem rengeteg kiadással is. Ágotának a műtétekért, gyógyszerekért, orvosi kezelésekért fizetnie kell, eddig ezeket saját forrásból finanszírozták. A nyár közepe óta működik a Soproni Madármentők Alapítvány, amin keresztül többen támogatják a fiatal önkéntest. Aki csatlakozni szeretne, a Facebook-oldalán megtalálja az alapítvány számlaszámát és Ágota elérhetőségét.

– Jó érzés látni, hogy elismerik a munkámat. A legnagyobb visszhangja talán a nyakon és háton lőtt ludak megmentésének volt. Számomra ez nemcsak azért sikertörténet, mert életben maradtak a libák, hanem azért is, mert azóta nem történt hasonló vandálság.

Ágotának január elsején is akadt dolga. A sűrű ködben az esti sötétség beálltával a Fertőre behúzó vadludak egy része eltévedt. Sopronban és a Fertő-parti településeken kerültek kézre az épületeknek ütközött, megzavarodott madarak. A Soproni Madármentők Alapítvány önkéntesei befogták és befogadták éjszakára a ludakat, amelyeket másnap délelőtt Fertőrákosnál megjelölés után szabadon engedtek.