Bízzunk a nyári balatoni strandolásban – napi hét pár korszerű motorvonat szállítja az utasokat Győr és Keszthely között

Bár egyelőre nem tudjuk, mikor cseng le a járvány, remélhetőleg, idén is emlékezetes nyári napokat töltünk a Balatonon. Már most érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Győr-Keszthely-Balatonszentgyörgy között nagyot nőtt a vasúti közlekedés minősége. Írásunkban elemezzük a Bakonyon át vezető vonal helyzetét is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu – Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei – Kattintson ide: hirvilag.hu Fél órával gyorsabban 2019 végén életbe lépett új menetrenddel a celldömölki vonalon kétóránként, napi hét pár InterRégió vonat közlekedik. A menetidő a korábbiakhoz képest 30 perccel csökkent Győr és a Balaton déli partjának „nyugati kapuja” között. A szerelvények Győr-Gyárváros, Győrszabadhegy, Gyömöre-Tét, Szerecseny, Vaszar, Pápa, Celldömölk, Jánosháza, Sümeg, Tapolca, Balatonederics, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás és Keszthely állomásokon állnak meg. Valós alternatíva „A légkondiciónált, alacsonypadlós Siemens Desiro motorvonatok óriási színvonal emelkedést jelentenek. Korábban Győr és Keszthely között napi egyetlen vonatpár járt nyáron, a menetidő három óra volt. Minden más összeköttetés 2-3 átszállást jelentett. Így utóbbi alternatívával csak az elkötelezett vasútbarátok számoltak” – kezdte Bödecs Barnabás. A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke reméli: a gyér téli forgalom nem sarkallja arra a döntéshozókat, hogy „széttördeljék” a klassz nyári lehetőséget a vonalon. Az északi part Noha több érv szól Keszthely és környékének felfedezése mellett – a déli parton alacsonyabb a vízállás, ez kedvez a kisgyerekes szülőknek, a táj csodaszép, sokkal kevésbé öntötték ki betonnal, mint bárhol máshol a tó partját –, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyéből hagyományosan az északi partra járunk. „Az elmúlt években több alkalommal civil és önkormányzati kezdeményezést indítottunk a Veszprém-Lepsény vasútvonal újraindítása és a Győr-Veszprém vasútvonallal való összekötés érdekében. Az elképzelést a két vasútvonal menti települések testületi határozatokkal támogatták, melyek honlapunkon láthatók. A tervet több döntéshozónak eljuttattuk, ám érdemi választ egyelőre nem kaptunk” – közölte Bödecs Barnabás. Másik vonal van fókuszban Jelenleg főleg a Székesfehérvár-Balatonfüred vasútvonal villamosításáról szólnak a „vasutas hírek” a tó partján. Utóbbi építési munkái folynak. A Győr-Balaton összeköttetés igazán hiányzó elemének, azaz Balatonalmádi-Balatonfüred-Siófok kötöttpályás megközelíthetőségének jövőjéről nem sok szó esik. Nincs aktuális információ arról sem, hogy a Balaton keleti medencéjének vasúti körbejárhatósága vajon megvalósulhat-e a közeljövőben. A jelek nem erre mutatnak. Torlódás helyett közösségi közlekedés Pár éve a területileg illetékes közlekedésszervezési iroda ötletére integrált vonat-busz közlekedési kapcsolatot alakítottak ki Veszprém vasútállomás-Balatonfüred-Tihany útvonalon két óránkénti ütemes menetrenddel. Ezek közül több összeköttetés a Győrből érkező és Győrbe induló vonatokhoz is csatlakozást biztosított. „Az integrált közösségi közlekedést egy év elteltével megszüntették, amit jelentős visszalépés a Győr-Veszprém-Balaton vasúti vonalon” – hallottuk a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnökétől. Pedig nyáron a kocsisor nem ritkán lépésben araszol Győrből a Balatonra a 82-es főúton. A torlódásokat, a balesetveszélyes szituációkat, a légszennyezettséget jó lenne mielőbb kiváltani kulturált, környezetbarát közösségi közlekedéssel. hirdetés Stalco Garden - minden, ami kert