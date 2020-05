Biztonságosabb faluért járőröznek Hegyeshalomban

A hegyeshalmi Tóth Gyula Mosonmagyaróvár környékén az egyik legaktívabb polgárőrség vezetője, térségi koordinátor, önkormányzati képviselő, aki néhány napja tartalékos katonaként is a közösséget szolgálja.

– A járvány nagy kihívás elé állított mint polgárőrvezetőt és mint önkormányzati képviselőt. A rendkívüli veszélyhelyzet óta mindennap adnak szolgálatot polgárőrök Hegyeshalomban. Felügyeljük az üzleteket, segítjük az időseket, oroszlánrészt vállalunk a hegyeshalmi varrónők által készített szájmaszkok rendszerezésében, kiosztásában. Részt veszünk a település szociá-

lis hálózatának működésében. Az önkormányzattal és a hatóságokkal folyamatos kapcsolattartást igénylő feladatokban segédkezünk – tudjuk meg a hegyeshalmi Tóth Gyulától, aki 2007-ben alapító tagként kezdte a helyi polgárőrségben és a kezdetek óta vezeti az egyesületet. Mára Mosonmagyaróvár térségében tizenhét polgárőr-egyesületet is összefog járási képviselőként.

Információcsere

– Járási koordinátorként és megyei elnökségi tagként kapcsolatot tartok a megyei szövetség és a járásban működő tagegyesületek között. Évente kétszer járási gyűlést hívok össze, információk cseréjét segítem a rendőrség és az egyesületek között. Feladatom a polgárőr-egyesületek megalakulásának elősegítése a járásban. Így például márciusban Bezenyén is segítettem egy új létrehozásában – emeli ki a polgárőrök térségi képviselője, aki egyébként a vasútnál dolgozik rendelkező forgalmi szolgálattevőként.

Eredményes munka

Mint mondja, ugyanúgy helyt kell most állnia tartalékos katonaként is, mint tette korábban a migrációs helyzetben a déli határon. Néhány napja vonult be.

A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület 2007 novemberi megalakulása óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a határhoz közeli település biztonságosabbá tételének. Már akkor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy segíteni kívánják a rendőrséget és az egyéb bűnüldöző szervezeteket. Hely- és emberismeretükkel igyekeznek kiszűrni az esetleges bűnelkövetőket, jelenlétükkel elrettenteni a bűncselekmények, szabálysértések elkövetőit.

Munkájuk hatékonyságának eredményeként javultak a közlekedési szokások. A folyamatos járőrszolgálat hatására a lakosság biztonságérzete a visszajelzések alapján egyértelműen növekszik. Az évek folyamán csökkenő tendenciát mutat a bűnelkövetések száma.

Drogprevenció és kerékpár-nyilvántartás

A közfeladatok ellátása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a segítő, karitatív tevékenységekre is, valamint közbiztonsági előadásokat tartanak az iskolában, illetve közreműködnek drogprevenciós előadások megtartásában. Továbbá a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület indította el a kerékpárlopások számát csökkenteni szándékozó országos kerékpár-nyilvántartási rendszert.

Szinte nincs olyan rendezvény Hegyeshalomban, ahol ne vennének részt az egyesület tagjai csapatostól. A szervezet munkájához nagyban hozzájárulnak ifjú polgárőrök is, akik önkéntes munkájukkal besegítenek különböző rendezvények lebonyolításába, biztosításába.

Az elnök arról is beszélt, hogy a hegyeshalmi önkormányzat anyagilag és erkölcsileg is támogatja a polgárőrséget, hiszen mindkét fél számára egyaránt fontos, hogy Hegyeshalomban egy jól működő, a közbiztonságot maximálisan elősegítő szervezet legyen jelen, mely a település lakosságát hivatott szolgálni. A Tóth Gyula által vezetett egyesület ma 38 tagot számlál, köztük 9 hölgyet.