Biciklisre, sétálóra is támadtak a vaddisznók a parkerdőben Fertődön

A fertődi Leés-erdőben elszaporodtak, s egyre agresszívebbé váltak a vaddisznók. Nehezíti a megoldást, hogy az adott térség vadászatból kivont terület.

A fertődiek szerint láthatólag megsokasodott a Leés-erdő vaddisznóállománya. Mindeközben a Leés továbbra is népszerű a kerékpárosok, kocogók és a babakocsis édesanyák körében. Ráadásul a koronavírusos időszakban a szabad levegőre vágyókat is vonzza az erdő. Viszont a vaddisznók gyakran már nappal is előmerészkednek. Volt, amikor biciklist döntöttek fel vagy megkergették a kutyát sétáltatót. Félő, előbb-utóbb nagyobb baj lesz.

Az ügy kapcsán megkerestük Bognár Zoltánt, Fertőd polgármesterét, aki elmondta: a 170 hektáros erdő kedvező életfeltételeket biztosít a vadnak, sok a lehullott makk, és ott folyik a Kelemente-patak. Most van a kocák ellési időszaka és tart a medvehagymaszezon is. Ez utóbbi miatt kiváltképp sokan keresik fel az erdőt, amely a Hegykői Sólyom Vadász és Természetvédő Egyesület vadászterületén helyezkedik el. Kézenfekvő lenne, hogy ritkítsák az állományt a vadászok, de nem lehet, mert a Leés-erdő vadászatból kivont terület. Kerítéssel van elzárva, ám a nagyra nőtt állatok – amelyek száma mára legalább száz példányra tehető – kitúrják és áttörik ezt az akadályt. Emiatt az esti órákban meg-megjelennek a Vasút soron és más közterületeken is, veszélyt jelentve az autósoknak, gyalogosoknak.

A polgármester saját történetét is elmondta, amikor rárontott a Leés-erdőben három jól megtermett vaddisznó. Épp egy esti vadászatból igyekezett az erdőn át a kerítésen kívül parkoló autója felé, amikor az eset történt. Önvédelemből az egyiket kilőtte, a másik kettő megfutamodott. De mi történhetett volna, ha nincs kéznél a vadászfegyver? Márpedig általában az erdőt látogatóknál nincs. Az eset iróniája, hogy orvvadászat címén bejelentést tettek a polgármester ellen. Azonban néhány héten belül lezárták az ügyet, a megyei rendőr-főkapitányság az eljárást megszüntette. Az indoklás szerint a cselekmény sem büntetőjogi, sem szabálysértési szempontból nem elítélendő.

A polgármester most aggódik: tenni kellene valamit a szaporodó vaddisznók ellen, mielőtt lesz egy tragédia.

A terület vagyonkezelője a Kisalföldi Erdőgazdaság. Orbán Tibor vezérigazgató elmondta, pár éve a vadásztársasággal közösen engedélyt kaptak egyhetes állományszabályozás célú vadászatra a Soproni Rendőrkapitányságtól. Akkor mintegy ötven vadat ejtettek el, köztük sok vaddisznót. Az érintett vadásztársaságot támogatni fogják, amennyiben ezt ismét kérelmezi.

– Az egyedi vadászat ekkora területen nem jelenthet megoldást. A hatékony gyérítéshez legalább ötven fő hajtóra, vadászra lenne szükség, viszont a koronavírusos helyzetben a rendelkezés szerint csoportos vadászat nem lehetséges – tudatta Bak István vadásztársasági elnök.

– Ha a járványhelyzet lecseng, akkor kérvényezhetjük újra az erdőgazdasággal együtt a Leés-erdei közös vadászatot.