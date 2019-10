Bezenyének még nincs vezetője, nem nyugszanak a kedélyek a faluban

Míg sok településen már átvették a megbízólevelüket az új polgármesterek és önkormányzati képviselők, addig Bezenyén máig nem nyugszanak a kedélyek. A bezenyeiek közel kétharmados többséggel szavazták meg – országosan is kiemelkedő választási részvétel mellett – Márkus Erikát polgármesternek. A falut három cikluson át irányító, s újból induló Kammerhofer Róbert azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be a helyi választási bizottsághoz. Miután a területi választási bizottság a kérelmét elutasította, most a Győri Ítélőtáblához fordult.

Forró, több hónapos kampány előzte meg október 13-át Bezenyén, ami nem csak a helyiek számára volt szemmel jól láthatóan felfokozott hangulatú. Aztán a választás napja is igazolta ezt. Ugyanis Mosonmagyaróvár térségében itt járultak a legnagyobb arányban (71,49 százalékban) az urnák elé a választópolgárok. Az 1203 szavazásra jogosult bezenyei közül 860-an éltek jogukkal. 12 érvénytelen szavazat mellett a falut eddig irányító Kammerhofer Róbert 305 voksot kapott, míg kihívója, Márkus Erika 543-at. Azaz 64,03 százalékos arányban utóbbit hirdették ki győztesként.

Kammerhofer Róbert azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be a bezenyei helyi választási bizottsághoz. A témában kerestük az eddigi faluvezetőt.

– Féléves választási kampány előzte meg Bezenyén október 13-át, melynek során kihívóm és a vele induló társaság nem európai módon mocskolódó, részben személyemet, részben munkámat támadó tevékenységet folytatott. Ezért a szükséges jogi lépéseket meg is teszem. A választást követő napon több, a szavazásban szavazatszámlálóként, bizottsági tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként közreműködő személytől kaptam olyan jelzést, melyek a választás tisztaságát kétségbe vonják – hangsúlyozta. A helyi választási bizottsághoz leadott kérelmében részletezi is e kihágásokat. Szerinte az általa felsoroltaknál már kevesebb miatt is kellett választásokat megismételni.

A napilapunknak is eljuttatott dokumentumban, illetve a korábbi polgármester elmondása szerint a szavazásra több választópolgár a Márkus Erika és az őt támogató személyek által átadott, „Választási segédlet”-nek nevezett lappal érkezett, amelyen az állt, hogy kikre kell szavazni. Kammerhofer arról is beszélt, hogy különösen igaz volt ez a szlovák választópolgárokra, akik szinte kivétel nélkül ezen segédlet alapján adták le voksaikat. „Előfordult az is, hogy az előhúzott segédlet mellől egy ötezer forintos bankjegy esett a földre, ami alátámasztotta azt a választás előtt már az egész községben terjengő híreket, miszerint szavazatvásárlás zajlik Bezenyén.”

A kifogások között szerepel még, hogy a választók egymás között is megbeszélték a fülkében, kire is kell szavazni. Illetve azt is tapasztalták a bizottságban lévő tagok, hogy fényképet készítenek a szavazófülkében.

Kammerhofer úgy véli, ezek az események befolyásolták a választás eredményét mind a polgármesteri tisztség, mind a képviselő-testületi tagok esetében. Ezért kéri a választási eljárás megsemmisítését és annak megismétlését.

– A helyi választási bizottsághoz benyújtott kifogásomat a helyi választási iroda vezetője (dr. Gáli Péter) a területi választási bizottságnak továbbította. Milyen megfontolásból? Milyen okból? – tette fel még a kérdést a korábbi polgármester.

Dr. Szalay Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda vezetője megerősítette, hogy tárgyalták a fenti kérelmet. A területi választási bizottság pedig helybenhagyta a helyi választási bizottság döntését, s Kammerhofer Róbert kifogását alaptalannak ítélték.

Kammerhofer ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a területi választási bizottság döntése ellen a

Győri Ítélőtáblához.

Kerestük a téma másik főszereplőjét is, Márkus Erikát. Elmondta, hogy a Kammerhofer Róbert által felsorolt választási jogsértésekre utaló állítások alaptalanok.

Márkus Erika akként nyilatkozott, hogy a bezenyei és papréti választópolgárok akaratukat szabadon nyilvánították ki a szavazófülkékben. Egyebekben nem kíván reagálni a volt településvezető kijelentéseire. Amint hivatalosan átveszi a megbízólevelét, bemutatkozik lapunk hasábjain és a programját is ismerteti.