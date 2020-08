Bezárták a hátsó kaput Hegykőn a fürdőnél – Felháborodott üdülőtulajdonosok

Bezárták a hegykői termálfürdő évtizedek óta üzemelő hátsó bejáratát a koronavírus-járványt követő újranyitáskor. Az üdülőtulajdonosok ezt nehezményezik, a fürdő ügyvezetője gazdasági okokkal magyarázza az intézkedést.

Az önkormányzati tulajdonban lévő hegykői termálfürdőt a Sá-Ra Termál Kft. üzemelteti. A bérlő társaságnak az önkormányzattal kötött megállapodása értelmében a hegykői, hidegségi és fertőhomoki lakosok kedvezményes jeggyel használhatják a termált. A nyári hónapokban a főbejáratán kívül egy hátsó ki-bejárat is működött, kifejezetten a közeli üdülősor tulajdonosainak kedvezve. A járvány utáni újraindulást követően azonban nem nyitották ki a hátsó kaput.

Sokkal többet kell gyalogolni

Rivo Gábor magyar nemzetiségű osztrák zeneszerző, karmester és zongorista 32 éve tulajdonosa a hegykő-fertőhomoki üdülőtelepen épült kertes házak egyikének. Elmondása szerint júliusban, amikor tudomásukra jutott, hogy az üzemeltető a hátsó bejáratot végleg be akarja zárni, az üdülőtulajdonosok egy petíciót juttattak el a hegykői önkormányzatnak. Szerződésszegéssel vádolják a bérlő társaságot, mivel úgy vélik, egy 1971-es szerződés értelmében a Sá-Ra Termál Kft. köteles a hátsó kaput nyitva tartani. Rivo Gábor panaszával a Kisalföldet is megkereste, mert méltánytalannak tartja az üzemeltető eljárását. Azt mondja, a hátsó bejárathoz vezető néhány tíz méteres távolság helyett az üdülősoron lakók most kénytelenek sokkal többet gyalogolni a főbejáratig. – Ezt a legtöbb nyugdíjas nem tudja megtenni, például a 82 éves édesanyám sem. Mióta üdülőtulajdonos vagyok, koncerteket, kórustalálkozókat, szemináriumokat szervezek a környéken. Az erre érkező vendégek évről évre visszatérnek mint fürdővendég vagy pihenni vágyó turista, növelve a fürdő és a falu hírnevét – ecseteli. Azt is felháborítónak találja, hogy eltörölték a helyieket megillető kedvezményes jegyhez járó nyugdíjasengedményt.

Az üzemeltető gazdasági szempontokra hivatkozik

Megkeresésünkre Radovits Tibor, a Sá-Ra Termál Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az önkormányzattal 1999-ben kötött szerződés alapján működnek. Ebben a hátsó kapu nyitvatartására vonatkozóan nincs semmiféle kikötés. Kifejtette, a kapu bezárásának több oka is van. – Gazdasági társaság vagyunk, a koronavírus okozta járvány minket is megviselt.Vendégeink alig tíz százaléka vette igénybe azt a bejáratot. Nekünk az a fontos, hogy a cég működni tudjon és hogy a dolgozóinkat becsülettel ki tudjuk fizetni. Könnyű mondani, hogy tegyünk alkalmazottat a hátsó bejárathoz, de ennek elég komoly a bérköltsége, tízórás műszakok vannak, egy fővel nem tudjuk megoldani. A termál előtt különben tágas, ingyenes parkoló van – fogalmaz az ügyvezető. Hozzáteszi, idén nem nyitják ki a hátsó kaput és jövőre sem biztos. – Ami a nyugdíjas-engedményt illeti, korábban valóban létezett a helybélieknek kijáró kedvezményen felül. Jelenleg 2200 forint a felnőtt-napijegy, a helyiek és nyugdíjasok 1650 forintért jöhetnek be. Ez több mint húsz százalék engedmény, ez alá nem tudunk menni – mondja Radovits Tibor.

A polgármester mindkét felet megérti

Szigethi István, Hegykő polgármestere megerősíti, az érvényben lévő megállapodás valóban nem tér ki a fürdő bejárataira. – 1968-ban fúrták a termálkutat, és kezdetben a közös tanács, majd az önkormányzat üzemeltette a fürdőt. A Sá-Ra Termál Kft.-vel 1999-ben kötöttünk szerződést, először tizenöt évre, majd azt negyven évre módosítottuk. A hivatalunkba beérkező panaszlevelek szerződésszegésre hivatkoznak, de erről szó sincs. Reagálni fogunk rájuk a jogszabályban előírt határidőn belül – fogalmaz a polgármester. Hozzáteszi, örül, hogy a járvány okozta nehézségek után újra működik a termálfürdő.

Megérti az üzemeltető gazdasági szempontjait, az üdülőtelepen lakók problémáját, de bízik benne, hogy a két bejárat közötti 800 méteres távolság miatt nem csökken a fürdő látogatottsága. Ugyanakkor szorgalmazni fogja, hogy a vírushelyzet elmúltával az üzemeltetők vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy milyen feltételekkel tudják megnyitni a hátsó bejáratot.