Bezár az egyetlen bolt Csáfordjánosfán

Két település marad ellátás nélkül, a polgármesterek megoldást keresnek.

Évek óta veszteséges a csáfordjánosfai ÁFÉSZ-bolt működése, ezért a cégvezetés a bezárása mellett döntött. Ezzel nemcsak a helyiek, hanem a szomszédos zsákfalu, Csér lakói is ellátás nélkül maradnak. Németh Albert, Csáfordjánosfa polgármestere nem érti a döntést, hiszen az elmúlt években nőtt a település lélekszáma, fiatalok is építkeznek a faluban.

– Negyvennel vagyunk többen, mint öt éve. Bolt nélkül viszont bajban leszünk, különösen az időseknek, az egyedül élőknek jelent majd nagy gondot az élelmiszer beszerzése. Gondolkodunk a megoldáson, egyelőre leginkább abban bízunk, hogy valaki bérbe veszi az üzlethelyiséget és lehetőséget lát benne. Ha ez nem történik meg, mozgóboltok behívásával próbáljuk meg orvosolni a problémát – mondta el Németh Albert.

Régebben két bolt is megélt a faluban, november 30. után nagy valószínűség szerint egy sem lesz. A legközelebbi élelmiszerüzlet Ivánban és Répceszemerén van, öt-öt kilométerre. Cséren már közel húsz éve nincs élelmiszerbolt, Várallyai István polgármester jól emlékszik, akkor őket is megviselte a helyzet. Azóta Csáfordjánosfára jártak át, de időnként a falugondnoki busszal is elviszik az időseket egy-egy nagyobb bevásárlást elintézni. Ez persze pluszköltséget jelent az önkormányzatnak. Csáfordjánosfán kétszáznegyvenen, Cséren, a megye legkisebb településén harmincan élnek.

– Veszteséges az üzlet fenntartása, ezért döntött a cégvezetés a bezárás mellett. De szívesen bérbe adjuk az üzlethelyiséget, ha valaki lehetőséget lát benne – fogalmazott Ágh Norbert, a So-Horp Coop Zrt. kereskedelmi vezetője. Egyetlen alkalmazottjuk dolgozott a csáfordi boltban, vele közös megegyezéssel bontanak szerződést. A kereskedelmi vezető szerint a mozgóárusok is rontottak az üzleti lehetőségeiken, a helyiek főként élelmiszert vásároltak a boltban, a friss pékárut viszont házhoz viszik az autók.