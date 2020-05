Bevásárolnak mások helyett Győrben

Az elmúlt hónapok rendkívüli eseményei merőben megváltoztatták a piaci lehetőségeket és a szereplők igényeit. Komplett ágazatok függesztették fel a működésüket, a lakosság fogyasztása pedig radikálisan átalakult. Erre reagálva születtek meg néhány hét alatt azok az új ötletek, amelyek megvalósításával életben tartható egy kisvállalkozás. Ezek egyike, hogy többen is házhoz viszik a bevásárlást.

A Belvárosi Diszkont mellett kérhetünk házhoz szállítást, bevásárlást a Vitaminfutár, Élelmiszerfutár, Spájzfutár , Sparhelt Kamra, a Győr Boltja és a Mozgóbolt Győr néven megtalálható szolgáltatóktól. Gecse Líviá­val és Tóth Bencével, ez utóbbi ötletgazdáival beszélgettünk.

Eldöntötték, hogy talpon maradnak

– A Maradj otthon! szlogen mellé mi megfogalmaztunk egy másikat: „Talpon maradunk!”. Ezt a jelen helyzetben leginkább úgy tudjuk megtenni, ha összefogunk és segítünk egymásnak. Mi azzal tudunk segíteni, hogy egy olyan szolgáltatást kínálunk az embereknek, amire most szükségük van. Jelen helyzetben abban segítünk, hogy ne kelljen kimozdulniuk még a vásárlás idejére sem – kezdte Lívia.

– Egy hetünk volt üzemelni, miután a bárunkkal átköltöztünk erre az új, nagyobb helyre és március 6-án ki tudtunk nyitni. A rendelet életbelépése után döntésre kényszerültünk. Étel-házhozszállításunk korábban is volt, de láttuk, hogy ez a jelenlegi helyzetben nem elég. Ekkor jött a gondolat, hogy az évek alatt jól bejáratott beszállítói kapcsolatainkat, piac-ismeretünket felhasználva elindítsuk a Mozgóboltot – mesélte Bence.

A lista egyre bővül

– Van egy folyamatosan bővülő listánk, amelyről válogathatnak az emberek, de a weboldalunkon szereplő termékeken felül bármit beszerzünk, amire igény van. Biztatunk is erre mindenkit, hogy üzenjen, írjon nekünk, bármire is legyen szüksége, és mi beszerezzük. Így történt meg, hogy vittünk már nyugágyakat, palántákat, hajfestéket vagy esetleg ruhaszárító állványt, gyúródeszkát azoknak, akiknek épp ezekre volt szükségük – tudtuk meg Bencétől.

Az árukészlettel kapcsolatban lépésről lépésre haladnak két tervük megvalósításával is.

Újratervezés

– A közösségi összefogást úgy is erősítenénk, hogy szeretnénk kiszolgálni a speciális igényű embereket. Ez esetben nemcsak a valamilyen ételintoleranciával élőkre gondolunk, hanem azokra is, akik valamilyen ok miatt mozgásukban, látásukban korlátozottak. Ennek egy nagyon jó főpróbája a mostani időszak. A másik nagy álmunk, hogy a helyi termelők, kézművesek, fafaragók és a többiek termékeit juttathassuk el a vásárlókhoz. Ez is elindult, egyre több őstermelő portékája kerül be a mi kis éléskamránkba, de keressük a többie­ket és várjuk a jelentkezésüket, hogy összefogással mindannyian talpon maradjunk és letehessük a járvány utáni életünk alapjait. Mert ugyan az élet megy tovább, de már nem lesz ugyanaz, mint azelőtt volt – mondta Lívia.