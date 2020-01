Beültünk a soproni rendőrség civilnek látszó Audijába – túl sok a szabálytalankodó

Már mindenki beszél róla, sokan a rendszámát is tudni vélik. A szabálykövető autósok drukkolnak neki, a gyorshajtók tartanak tőle. Nem találós kérdés ez, hanem a Soproni Rendőrkapitányság civilnek látszó szolgálati Audija, amivel a főútvonalakon tartanak ellenőrzéseket a közlekedésrendészeti osztály munkatársai. Beültünk megnézni, hogy működik.

– A sérüléses balesetek száma negyedével nőtt tavaly az azt megelőző évhez képest. Sopron környékén megnőtt a forgalom is, a jogszabálykövető autósok egyre többször jeleztek, hogy a 85-ös főúton sok a szabálytalankodó. Mindez indokolta a rendőrség fokozott jelenlétét, főleg a balesetveszélyes szakaszokon. A civil szolgálati autó pedig tökéletes megoldás, elsősorban a visszatartó ereje miatt – mondja Kovács Miklós rendőr alezredes, mielőtt útnak indít kollégáival.

Egy mozgó „iroda”

Horváth Péter törzszászlós a fekete Audi volánjánál ül, Nagy Csaba főtörzsőrmester az anyósülés mögött kezeli biztos kézzel a traffipaxot. Kívülről semmi nem utal a kocsin arra, hogy szolgálati jármű, sötétített üvege miatt belátni sem lehet. Így az is csak indulás után válik nyilvánvalóvá, hogy az autó egy komplett irodát helyettesít. A különböző iratok, jegyzettömbök, határozatok paksamétája mellett bankterminál, okostelefonok, rádiók és ismeretlen kütyük mindenütt.

– Mindennap mozgásban van a kocsi, sajnos sok a szabálytalanság, s ezzel hatékonyan fel tudunk lépni ellenük – mondja a városból kiérve még igencsak hivatalosan Horváth Péter. Mire Nagycenkre érünk már oldódik a légkör. Mesélik, milyen az, amikor a hideg szélben a háromlábút kell őrizniük, s ehhez képest mennyire más a fűthető Audi. Ennél meglepőbb az autósok viszonyulása: az álló traffipaxra figyelmeztetik egymást, néhányan még ki is mutogatnak a rendőröknek. Ám amikor a főútvonalon látják, hogy a gyorshajtót a padkára irányítják, a többiek kikiabálnak: igazatok van, büntessétek!

Szabálytalan előzés, gyors utolérés

Belemelegednénk a közlekedési rendőrök nem mindig népszerű munkájának részletezésébe, de odaérünk a 85-ös főút pinnyei elágazójához és látjuk, ahogy a szemből érkező autó szabálytalan előzésbe kezd. Az addig átlagosnak tűnő fekete Audi egy pillanat alatt átváltozik: megszólal a sziréna, az első és hátsó szélvédőn piros és kék fények villognak, ahogy a renitens és szemmel láthatóan meglepett sofőrt egy mellékútra tereli. A szürke kocsi vezetőjének lehetősége sincs kimagyaráznia magát, két berendezés kamerája vette a szabálytalanságát. Tízezer forintról készül a csekk, miközben az okoseszközök ellenőrzik az adatokat. Minden kiderül néhány másodperc alatt: nem járt-e le a jogosítvány, a forgalmi, rendben van-e az autó, a biztosítás.

Mint az akciófilmekben

Három perc az egész, s újabb kettő, mire megint szabálytalan előzést rögzítenek a kamerák. Készül a tízezer forintos csekk és hat büntetőpont is bekerül a jegyzőkönyvbe. A bosszús, de érzéseit jól leplező sofőr szó nélkül fizet. „Csak okosan, figyelmesen!” – engedik útjára a rend őrei a fiatalembert. Alig érünk vissza a mellékútról a 85-ösre, erősen kapaszkodni kell. Záróvonalnál, előzni tilos táblánál kerüli az előtte haladót 114 kilométer/órával száguldva egy autó. Akciófilmbe illő jelenet, ahogy szirénázva, villogva utánavetődik a fekete Audi. Horváth Péter a kamionok között biztos kézzel szlalomozik, Nagy Csaba pedig a felvételeket készíti. Gyorsan utolérjük a szakadt verdát, aminek vezetője harmincezer forintot fizet a gyorshajtásért, és még tízezret a szabálytalan előzésért. Még két gyorshajtó szabálytalan előzőt vesz röpke tíz perc alatt a traffipax; készülnek a csekkek, röpködnek a büntetőpontok is. Úgy tűnik, gyakran kell a fekete Audinak cirkálnia. Pedig tél van, ködös a táj, nyálkás az út. Sokan mégis nyomják a gázpedált, veszélyeztetve nemcsak a saját épségüket, a többi közlekedőét is. És még egy pluszinfó a végére: ne csak a fekete Auditól tartsanak a renitensek: a Vas megyeiek Mercedesszel ellenőriznek, a győriek fehér Skodával – akár Sopron környékén is.