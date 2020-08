Beszéljünk a szúnyogokról: egyensúly a lényeg!

Az idei évtől új helyzetet teremtett az uniós szabályozás, amely már nem teszi lehetővé a légi-kémiai szúnyoggyérítést. A szakemberek célja az egyensúly megteremtése a környezetvédelmi szempontok és a lakossági igények között. A polgármester új kommunikációs felületet nyitott, ahol válaszolnak a „csípős” kérdésekre is…

A légi gyérítés kényelmes módja volt, hogy szúnyogmentessé tegyék az estéket, s a lakosságtól sem igényelt különösebb együttműködést. A helyzet gyökeresen megváltozott az idén, hiszen a légi helyett csak a földi-kémiai gyérítés engedélyezett, és új elemként a biológiai gyérítés került előtérbe. (A kettő között a különbség, hogy a kémiai a szúnyogot irtja, a biológiai pedig nem engedi kifejlődni a rovart a lárvaállapotból. A szerk.)

A biológiai gyérítés kerüljön előtérbe

Kérdéseinkre Pintér Szabolccsal, a Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési ügyintézőjével kerestük a választ.

„Célunk, hogy a kémiai helyett folyamatosan egyre inkább a biológiai gyérítés kerüljön előtérbe. Ahhoz azonban, hogy ez hatékony legyen, három év folyamatos munkára van szükség” – mondta el a városüzemeltetés munkatársa, aki jelezte, a jövőben a törekvéseik közt szerepel a szer precíziós kijuttatása is. Városunkban egyébként a vizsgálatok 12–24, a legterheltebb időszakban 36 csípést mutatnak óránként, ezzel szemben a Tisza mentén a több százat is eléri ez a szám.

Pintér Szabolcs arra is felhívta a figyelmet, hogy a nulla értéket nem lehet elérni, de ez nem is lehet cél, hiszen a szúnyogok a tápláléklánc részei, tehát ami nekünk kellemetlen ellenség, az a fecskéknek és a denevéreknek a mindennapi betevő. Az önkormányzat által indított Városi Fecskevédelmi Program lényege is az, hogy segítsük a fecskék újbóli elszaporodását, akik egy szezon alatt egy kilogramm szúnyogot fogyasztanak el, vagyis a szolgáltató legolcsóbb alvállalkozói.

A földi szúnyogirtást vagy melegködös módon (füsttel), vagy ULV-technológiával (finompermettel) végzik, és meghatározott program szerint járják be a várost. A biológiai kezelés során a vizes és vizenyős élőhelyeket fedik le. A feladat koordinálását a városüzemeltetési csoport kollégái végzik a szolgáltatón belül, a gyérítési helyszíneket a csípésszámok, a gázmester javaslata és a lakossági észrevételek figyelembevételével határozzák meg, amiről tájékoztatják a lakosságot.

Pangó vízből szúnyogbölcsőde

Előfordulhat az is, hogy az egyik utcában nem észlelhető szúnyog, míg a másikban vakaróznunk kell. Ennek oka lehet még feltérképezetlen mikrotenyészet (például csatorna-, árokrendszer), de a magántelken lévő pangóvizek is. A lakosság közreműködése ezért fontos, mert a kerti gyűjtőedényekben hagyott állóvíz bizony nagyon hamar szúnyogbölcsődévé válik.

Hogy mi a megoldás? Pintér Szabolcs szerint a szisztematikus munka, a precíziós gyérítésre való átállás, a biológiai gyérítés arányának fokozott növelése, mert így minimalizálhatjuk a szúnyogok jelenlétét, de közben a környezetünket is óvjuk.

Türelemre és megértésre van szükség

Ez nem egy egyszerű feladat, ráadásul türelemre és nemcsak a lakosság megértésére, de tevékeny szerepvállalására is szükség van. Dr. Dézsi Csaba András polgármester éppen ezért jelentette be, hogy Facebook-oldalán a szúnyogos posztban felmerülő kérdéseket Szabolcs válaszolja majd meg. Ide persze érkezhetnek „csípős” megjegyzések is, de a cél az értelmes párbeszéd annak érdekében, hogy közösen találjuk meg a már említett, kiegyensúlyozott állapotot.

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.