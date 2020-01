Bemutatták Borbély József Parasztmályva című könyvét

Történelmi látképnek is beillik Borbély József Parasztmályva című kötete, amelynek agyagosszergényi bemutatóján Bíró Zoltán, a rendszerváltó párt, az MDF első elnöke is részt vett.

– Egyfajta számvetés-számadás ez a kötet. Baráti biztatásokra, köztük szülőfalum Közi Horváth József Népfőiskolájának alapítója, Szalai Viktor ösztönzésére „gereblyéztem” össze a közel négy évtized során megjelent írásaimat, riportjaimat. Ezekből válogattam a Parasztmályva anyagát, néhány munkám azonban e könyvben lát először napvilágot – nyilatkozta a Kisalföldnek Borbély József történész, címzetes egyetemi tanár, a rendszerváltó párt, az MDF lakiteleki alapító tagja.

– Első publicisztikáim a kádári korszakból, friss fiatalságom idejéből valók, s amiket akkor írtam, azokat ma is vállalhatónak tartom. Lélekben ugyanolyan voltam, mint manapság, s mint a rendszerváltó párt egyik alapítója, társaimmal az országban és Sopronban is a legelsők között álltam ki egy szabad, független, „plebejus demokrata” Magyarországért. A kilencvenes évek elején szenvedélyes röpiratokkal szóltam az akkori viszonyokhoz. Írásaim a jobbítás szándékával egy emelkedő országért, új reformokért születtek, mindenféle anyagi megfontolás vagy karrierérdek nélkül – mondta Borbély József, akinek könyvében határainkon túli magyarságról is olvashatók színes, jó hangulatú riportok. De nem feledkezett el 1956-ról sem. A sopronkőhidai börtön ’56-os áldozatainak hozzátartozóit felkeresve, plasztikus képet nyújt a szabadságharcosok életéről, küzdelméről. Trianonra vonatkozó sorai pedig túlmutatnak az idő múlásán, s a nép lelki „Trianon”-ját is górcső alá veszi. De jeles személyiségekről való megemlékezés, könyv- és filmkritikák, illetve szülőfaluja kapcsán kelet-közép-európai kitekintés is tükrözi Borbély József nemes lelkületét.

A könyvbemutatón Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke elmesélte: este kezdte olvasni a Parasztmályvát, ám nem volt képes lerakni, s reggel re igazi könyvélménnyel lett gazdagabb. Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Demokrata Fórum első elnöke így fogalmazott: „A Parasztmályva egy gondolkodó ember töprengéseinek története a rendszerváltás éveiben. Vannak írástudók e hazában, akik az életüket nem »félig« akarják bevallani, hanem egészen, mindenestül, hogy épüljünk belőle és tisztuljunk általa. Ezért ajánlom olvasásra Borbély József könyvét.”