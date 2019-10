Bemutatjuk Levit, Győr legkisebb buszsofőrjét – fotók

Vasárnap ünnepelte ötödik születésnapját Sallay Levente, akit nagymamája lepett meg egy győri buszozással, amelyen nem egyszerűen csak utasként vehetett részt az ünnepelt kisfiú.

Sallay Jánosné lapunknak elmesélte, hogy unokája kisbaba korától kezdve megszállottja az autóbuszoknak. A születésnapi meglepetéshez pedig egy televízióban látott riport adta az ötletet, amelyben egy kislányt látott, aki a rendőr szeretne lenni, és a rendőrség egy életre szóló élménnyel ajándékozta meg, amikor autójukban vitték őt iskolába.

Katalin is elkezdte szervezni, hogy egy hasonló élménnyel ajándékozza meg unokáját, és ehhez azonnal segítséget kapott a Zonnenbusz Kft-től. Kalmár Ferenc autóbusz-vezető elmondta, hogy nagyon örültek a megkeresésnek, mert jó látniuk, hogy a jövő generációjában is vannak olyanok, akik ilyen rajongással érdeklődnek a buszsofőri hivatás iránt. Mint fogalmazott, ezt a nehéz, a családjaik számára is sok kompromisszumot igénylő feladatot, csak ilyen lelkesedéssel, szerelemből lehet igazán jól csinálni.

Levinek az ajándék teljes meglepetés volt. Hétfő délután, amikor a találkozóhelyre érkezett családjával, még semmit sem sejtett abból, hogy mi vár rá. Amikor begördült a busz, szélvédőjén a „Boldog születésnapot!” felirattal, akkor viszont szinte repkedett az örömtől. A buszon pedig további meglepetések és ajándékok várták a kissé megszeppent kisfiút. Beülhetett a sofőrülésbe, és kipróbálhatta a műszerfalon sorakozó gombokat, amikről – mindenki meglepetésére – jól tudta, hogy mire szolgálnak. Ajtókat nyitott és zárt, tudta, hogy melyik kapcsoló az, ami a busz emelésére és süllyesztésére szolgál, megismerhette, milyen összefüggésben van egymással a légkondicionáló és a tetőablak. A járművet kívülről is alaposan körbejárta, testvérével, a három éves Liliennel még a csomagtérbe is bemászhattak. De persze a sofőrülés mindennél érdekesebb volt, így gyorsan vissza is tért a család és Levente irányításával elindult a szülinapi járat, amit mindvégig a kis buszsofőr navigált. Levi pontosan ismertette az útvonalat, tájékoztatta az utasokat hogy épp melyik úton, milyen irányba haladunk, melyik hídon megyünk át, közben pedig a sofőrt irányította, hogy mikor, merre haladjon.

Miközben utaztunk, Levente anyukája, Dr. Tóth Alíz elmesélte, hogy maguk sem értik, honnét jött kisfiúk buszok iránti rajongása. Felidézte, hogy fia már a babakocsiból a buszokat figyelte, és rendszeresen kérte, hogy sétáljanak a Volán telepéhez és a buszmosóhoz, ahol a kerítésen keresztül órákon át figyelte a járműveket. Győrben is rengeteget buszoznak, Levente érdeklődik, hogy melyik merre megy, ennek köszönhetően már ismeri a buszok számát, útvonalát. Legutóbb pedig a fiúk névnapján, csak azért utaztak Budapestre, hogy ott egy napon keresztül, céltalanul bolyongva minél többet utazzanak a fővárosi tömegközlekedés járműveivel – tette hozzá az apuka, Sallay Gábor.

Levinek legalább harminc busza van otthon, és játszani is legjobban a buszszimulátorokkal szeret. Séta közben pedig az teszi a legboldogabbá, ha a zebránál a sofőrök – akiket kollégának nevez –, visszaintegetnek neki.

Mi sem tudunk mást kívánni Győr legkisebb buszsofőrjének, mint hogy teljesüljön az álma, és egy napon valódi kollégákat köszönthessen a vezetőfülkéből.