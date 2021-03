Belül is megszépül a Móra-iskola Mosonmagyaróváron

Szabadtéri foglalkoztatóhelyet alakítanak ki az udvaron, falburkolatot és lépcsőkorlátot újítanak fel a tornaterem álmennyezete mellett a mosonmagyaróvári Móra-iskolában. A hatvanmillió forintos keretből a máriakálnoki tagintézményre is fordítanak.

A napokban számoltunk be arról, hogy a térség nemzetiségi önkormányzatai által fenntartott három oktatási intézmény 135 millió forint támogatásban részesül. Köztük a mosonmagyar-

óvári Móra-iskola is, a hozzá tartozó máriakálnoki tagintézménnyel. Hogy pontosan mi fog ott történni a számukra megítélt 60 millió forintból, arról dr. Makk Zoltán iskolaigazgatót kérdeztük.

Ünnepelnek idén

– Ebben az évben 45 éves az iskolánk, az évforduló megünneplését május végére, júniusra tervezzük a járványügyi helyzet függvényében. A panelépületet korábban még a mosonmagyaróvári önkormányzat újította fel külsőleg, korszerűsítettük a tanuszodánkat is. Január elsejétől már nemcsak az intézmény fenntartója, hanem az épület tulajdonosa is a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat. A belső felújításra mostanáig kellett várni – kezdi beszélgetésünket az igazgató.

Pályáztak a felújításra

Tavaly decemberben az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzathoz adták be a kérelmet. Ezúttal csak felújításra lehetett pályázni. A tizenegy tételből nyolcra nyertek is forrást.

– Az iskola előkertjében egy szabadtéri foglalkoztatóhelyet alakítunk ki: egy térkövezett területet hozunk létre, rajta egy szabadtéri színpaddal, ahol a diákok rendszeresen bemutatkozhatnak tanulótársaiknak. A régi lambéria cseréjét már elkezdtük, ezt folytatni fogjuk színes falburkolattal, a kétemeletes iskolaépületünkben két lépcsőházon keresztül a korlátok is megújulhatnak. A tornatermünk álmennyezete és falburkolata is elöregedett, megérett a cserére. A villanyvezeték-rendszer egy részét is fel tudjuk újítani a támogatásból, a vezetékcserék mellett LED-paneleket helyezünk ki a régi lámpatestek helyett. Egy szint tantermi bútorzatait is cserélni tudjuk, új székek, padok, szekrények érkeznek – sorolta az intézményvezető.

Az intézmény saját költségvetéséből befedik az udvar egy részét, itt a napközis foglalkozások mellett akár testnevelésórát is tudnak tartani. Látogatásunkkor már javában dolgoztak ezen a szakemberek.

A jövőbeli tervek között szerepel az épület bővítése is, ugyanis folyamatosan nő a létszám. A tornaterem tetejére építenének egy négy tantermes épületszárnyat, ennek tervezését is elindítanák.

Tetőfedés Máriakálnokon

A máriakálnoki telephelyen évek óta jelent gondot a tető egy részének beázása. Szükségessé vált a hibás tetőszakasz cseréje, felújítása. Erre már találtak kivitelezőt, aki a munkát nyáron végzi el.