Beiktatták hivatalába az új osztrák kancellárt – íme, az első nyilatkozatok

Alexander Van der Bellen osztrák államfő hétfőn ünnepélyesen beiktatta hivatalába az új kancellárt, Alexander Schallenberget, és egyúttal az új külügyminiszter is letette a hivatali esküt. Az új kancellár első nyilatkozatában leszögezte, hogy együtt kíván működni elődjével, Sebastian Kurzcal.

Az 52 éves Schallenberg 2019 júniusa óta volt külügyminiszter, ezt a pozíciót hétfőtől Michael Linhart, az eddigi párizsi nagykövet tölti be.

A hivatalos ceremónia keretében Van der Bellen először – saját kérésére – felmentette Sebastian Kurz előző kancellárt, majd – miután külügyminiszteri tisztségéből felmentette -, beiktatta utódját, Alexander Schallenberget.

Ezután az államfő eddigi tisztségéből felmentette, majd beiktatta az új külügyminisztert, Linhartot. A jelenlévők előtt mindketten letették a hivatali esküt.

Az államfő méltatta az új kancellárt, elmondta, csúcsdiplomataként, volt külügyminiszterként és meggyőződéses európaiként a legjobb előfeltételekkel rendelkezik a tisztség betöltésére. Majd Linhartot illette elismerő szavakkal, és kitért „régi személyes ismeretségükre” is. Hangsúlyozta, most nem csak a munka következetes folytatása, hanem az állampolgárok bizalmának visszaszerzése is fontos feladat lesz. Hozzátette, a koalíciós partner Zöld Párttal folytatott, új bizalmi alapokra épülő együttműködésnek az ország stabilitását és a kormányzati munka gördülékeny folytatását kell jelentenie.

Schallenberg kancellárként tett első nyilatkozatában a többi között úgy fogalmazott: „Werner Kogler alkancellárral együtt minden tőlem telhetőt megteszek, hogy betemessük a keletkezett árkokat”. A változatlanul Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppártttal kioalícióban kormányzó Zöld Pártot vezető Kogler elégedettségének adott hangot a kormányban végrehajtott személyi változtatásokkal. „Úgy látom, hogy az esélyek ismét nagyon jók” – jelentette ki a zöldpárti alkancellár a koalíció jövőjét illetően.

Az új osztrák kancellár védelmébe vette elődjét. „Úgy gondolom, hogy az ellene felhozott vádak hamisak, és meggyőződésem, a végén kiderül, hogy azok alaptalanok” – mondta Schallenberg a médiának nyilatkozva. „Természetesen nagyon szorosan együtt fogok működni vele” – tette hozzá. Schallenberg és Kurz évek óta dolgozik együtt. Az új osztrák kancellár, elődjéhez hasonlóan, határozott álláspontot képvisel a migrációs kérdésekkel kapcsolatban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke hétfőn gratulált Schallenbergnek a Twitteren. „Várakozással tekintek a további sikeres együttműködésre Ausztria és az Európai Unió (EU) között, és sikeres partnerségben bízom az előttünk álló feladatok tekintetében” – írta. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke sok sikert kívánt az új osztrák kancellárnak, és ő is úgy fogalmazott: várakozással tekint az együttműködésre. Michel köszönetet mondott Kurznak az együttműködésért a tanácsban.

Schallenberget az Osztrák Néppárt (ÖVP) azután jelölte a tisztségre, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette lemondását a szombat esti kabinetülést követően. Kurz azért mondott le, mert a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt napok óta vizsgálódott a közvetlen környezetében, és a koalíciós partner Zöld Párt emiatt kihátrált Kurz mögül, az összeomlás szélére sodorva a kormányt.

Az új kancellár, Alexander Schallenberg diplomatacsaládból származik, külföldön is elismert politikus, akinek kormányzati gyakorlata is van. Az első Kurz-kormány bukása után, 2019 júniusától Brigitte Bierlein szakértői kormányában külügyminiszterként és később kancelláriaminiszterként is dolgozott. A második Kurz-kormány 2020 januárjában megerősítette külügyminiszteri hivatalában, ő volt az egyetlen, aki az előző szakértői kormány tagjai közül hivatalában maradt.

A frissen beiktatott külügyminiszter, Michael Linhart hosszú évek óta külügyi vonalon dolgozott: egyebek között diplomataként, Wolfgang Schüssel egykori néppárti kancellár külügyi tanácsadójaként, a külügyminisztérium főtitkáraként és legutóbb párizsi nagykövetként teljesített szolgálatot.