Befogják a vaddisznókat Fertődön és felszámolják az állományt

Az elmúlt hetekben befogtak tizennyolc vaddisznót, további példányokat kedden kitereltek az Esterházy-kastélyhoz tartozó Lés-erdőből. Szeptember végéig várhatóan felszámolják a vaddisznóállományt a területen.

Korábban már írtunk róla a Kisalföld hasábjain, hogy a fertődi Esterházy-kastélyhoz tartozó Lés-erdőben elszaporodtak a vaddisznók, s nemcsak az erdőfelújításokban okoznak gondot, hanem a kastélypark zöldterületeit is károsítják.

A Lés-erdőt kezelő Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (KAEG Zrt.) a vaddisznóhelyzet megoldása érdekében megállapodást kötött a Hegykői Sólyom Vadászegyesülettel. Közösen úgy ítélték meg, a nyári időszakban nem biztonságos a lőfegyveres vadászat, ezért június elején két mobil nagyvadbefogót telepítettek az erdő kevésbé látogatott részeire. Az elmúlt hónapban a különböző ivarú és korú vaddisznókból tizennyolcat sikerült befogni és elszállítani a területről.

Az élő vad befogásán túl kedden az erdőgazdaság és a vadásztársaság a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola tanulóinak segítségével nagyvad-kiterelést szervezett a Lés-erdőben. Az előkészületek során egy szakaszon eltávolították a védőkerítést és a sűrű területekről ennek irányába terelték a vadat. A hajtás tapasztalatait Nagy Balázs, a KAEG Zrt. fővadásza foglalta össze: – A kiterelés során mintegy nyolc-tíz vaddisznó, egy-egy gím- és dámszarvas, valamint néhány őz mozgott a hajtósorok előtt. Ezek közül egy malacait vezető vaddisznó kocát és két őzet sikerült kiterelnünk. A megmozdulást eredményesnek tartjuk, nemcsak az öt kiterelt vad miatt, hanem mert mi is meggyőződhettünk róla, hogy nem nyolcvan-száz vaddisznó van a területen, hanem csak nyolc-tíz. További hajtást nem tervezünk, reményeink szerint szeptember végéig befogjuk a többi vaddisznót is. Úgy gondolom, a két szervezet együttműködése, összefogása példaértékű. A hajtás szervezettségével, illetve az elmúlt hónapok befogási eredményeivel elégedettek vagyunk. Célunk, hogy az általunk kezelt erdő a gazdálkodás szempontjából hosszú távon fenntartható legyen és a közjó alapvető szempontjainak is megfeleljen – összegzett a fővadász, majd hozzátette, a KAEG Zrt. továbbra is biztosítja a befogókat, amelyeket a vadásztársaság szakemberei szeptember végéig üzemeltetnek. Ezekkel várhatóan befogják a Lés-erdőben élő teljes vaddisznóállományt.