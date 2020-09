Bécs szigorítaná a maszkviselést a vendéglátásban és a kereskedelemben

Az orvosi válságstáb ajánlásainak megfelelően szigorúbb maszkviselést javasol Michael Ludwig, Bécs polgármestere.

A bárpultnál is maszkot kellene viselni és azt az éttermekben is csak az asztalnál lehetne levenni. A tesztelés továbbra is kiemelt fontosságú, augusztusban Bécsben naponta átlagosan 4300 tesztet végeztek el.

A koronavírus-fertőzöttek emelkedő száma miatt Bécs a szigorúbb maszkviselés és az átfogó tesztelés mellett teszi le a voksát. Utóbbival a tünetmentes fertőzöttek felfedezése és a fertőzési láncok megszakítása a célja. „Bécs több tesztet végez, mint bármelyik másik tartomány. Eddig összesen 337.566 tesztet végeztünk el, augusztusban átlagosan napi 4300 darabot. A bécsi tesztstratégiával olyan eseteket is felfedezünk, melyek különben rejtve maradnának” – emelte ki Michael Ludwig, Bécs polgármestere.

A kórházakba és otthonokba való felvétel előtt Bécs ellenőrzést és rutinszerű tesztelést végez a rizikócsoportok, az idősek és a másfajta betegséggel is küzdők védelme érdekében. A város ajánlásai között szerepel a maszkhasználat a teljes kereskedelemben, a piacokon, a vendéglátásban például az asztalhoz vezető úton vagy a bárpultnál. A munkahelyeken könnyen kialakuló csoportosulások elkerülése érdekében Bécs érzékenyítést és új szabályokat javasol a közösségi helyiségekben. Ezzel egyidejűleg a város szigorúbban szeretne fellépni a szabályok megkerülése ellen a vendéglátóhelyeken tartott „zártkörű rendezvények” esetében. A családi ünnepek, mint az esküvők, a születésnapok vagy más ünnepségek szervezése azonban privát terekben továbbra is lehetséges marad.

Az osztrák főváros intézkedései egyelőre ajánlások maradnak. Kötelező érvényű szabályozásokat – egész Ausztriára vonatkozóan is – csak szövetségi szinten lehet bevezetni. Regionális intézkedések meghozatala jogilag jelenleg csak korlátozottan lehetséges.