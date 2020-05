Barátai mentették meg Benit a mosonmagyaróvári Manninger-lakótelepi játszótéren

Nem mindennapi pillanatokat élt át nyolc kamasz hétfőn: a 12 éves, cukorbeteg Agócs Beni rosszul lett a mosonmagyar­óvári Manninger-lakótelepi játszótéren, miközben korabeli társai „hideg fejjel” azonnal cselekedtek útmutatásai nyomán. Kómába is eshetett volna a gyors segítségnyújtás nélkül.

A mosonmagyaróvári Agócs Beninél egyéves korában derült ki súlyos cukorbetegsége. Édesanyja, Agócsné Martina szerint főként a magas értékekkel küzdenek, és olyan még soha nem fordult elő, hogy ennyire leessen a kamasz fiú vércukorszintje, mint ahogy történt a napokban.

– A Manninger-lakótelepi játszótéren gyűltünk össze többen is. Sokat mozogtunk, amikor rosszul kezdtem magam érezni. Már megtapasztaltam, milyen, amikor alacsonyabb vagy éppen nagyon magas a vércukorszintem. Most tudtam, hogy nagy a baj, pedig ilyet még sohasem éltem át. A társaim segítségével a játszótér melletti füves területre feküdtem, 1,8 volt akkor cukorszintem… – eleveníti fel a történteket Beni.

A fiúval napi kapcsolatban, szoros barátságban lévő Kovács András és ikerhúgai azonnal segítségére siettek: Eszter vizet vitt neki a közeli ivókútról, Anna meg Tamás Kristóffal és Kornéllal – ők laknak a zöldterület közelében – hazaszaladtak egy kis édességért. Megmérték a cukorszintjét, amire a fiú a remegés miatt maga nem lett volna képes. Schwei­ger József és Rigó Tamás is igyekezett segíteni, miközben Beni anyukáját is értesítették a bajról.

A nyolc és fél és tizennégy év közötti kamaszok felnőtteket is megszégyenítve gondoskodtak barátjukról, amíg édesanyja a helyszínre érkezett. Egymás szavába vágva mesélik el a történetet.

„Nem sokkolódhattam le, mert tudtam, hogy akár meg is halhatott volna a legjobb barátom” – vette át a szót Kovács András. Beni a víz­iváshoz még alig tudott felülni, az ájulás közelében volt, de a két kocka csokitól már jobban érezte magát.

– Amire a helyszínre értem, 1,8-ról 3-ra emelkedett a fiam vércukorszintje. Még feküdt, adtam neki szőlőcukrot. Tudni kell, hogy 2-től akár már kómába is kerülhetett volna… Azonnal hívtam az orvosi ügyeletet, s az utasításaikat követtem. Körülbelül másfél óra után indulhattunk haza, amikor már biztonságosnak éreztem az utazást – mesélte most is könnyek között az anyuka, aki nem lehet elég hálás a gyermekek jó cselekedetéért, talpraesettségéért.

„Nem is tudom, mi történt volna, ha ott akkor lefagynak a gyerekek, és nem léptek volna…”

„Minden embernek segíteni kell, ha ilyen helyzetet tapasztalunk” – vonta le a tanulságot Kovács Eszter. A gyermekeket még jobban összekovácsolta ez az eset, mely szerencsésen zárult, köszönhetően a gyors reakciójuknak.