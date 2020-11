Balfi úti idősotthon: 105 gondozott és 49 gondozó lett koronavírusos Sopronban

Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója vasárnap közleményt adott ki, amelyből kiderül: lecsengett náluk a fertőzéshullám.

A koronavírus-járvány által leginkább veszélyeztetett helyszínek a zárt közösségek, köztük az idősotthonok. Tény, hogy szinte minden ilyen intézménybe, a komoly felkészülések és szigorú védekezési protokoll ellenére bekerült vírus, főként a tünetmentes, de fertőzött dolgozók által. Nagy eséllyel ez történt a Balfi úti idősotthon esetében is, ahol – Müller Cecília országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint – 105 gondozott és 49 gondozó lett koronavírusos.

Az igazgatónő többek közt az írja: országos, önkormányzati és intézményi szinten is számos olyan intézkedést hoztak meg a járvány kirobbanása óta, amelyek a védekezést szolgálják. Az első tesztelésnél kiszűrt ellátottakat – két kórházban ápolt személy kivételével – már felszabadították a járványügyi elkülönítés alól. Ők most panasz- és tünetmentesek, megfigyelésük folyamatos. Mindemellett hét munkatársuk van még otthon karanténban. A dolgozók figyelmét folyamatosan felhívják a tesztelés fontosságára, a rendszeres tesztelésükre pedig lehetőséget biztosítanak, hogy meg lehessen előzni a hasonló eseteket.

„Dolgozóink az előírt szigorú eljárásrend szerint, a higiéniai előírások mentén, a legmagasabb szintű biztonsági védőfelszerelésben, rendszeres fertőtlenítés mellett végzik munkájukat. Az idősotthonaink működése biztosított, az ott lakók gondozása és ellátása továbbra is zavartalan. A hozzátartozókkal a kapcsolattartás folyamatos, továbbra is van lehetőség online kapcsolattartásra” – írta közleményében Péli Nikoletta, hozzátéve: „Köszönettel tartozom az intézményünk valamennyi munkatársának, akik a jelenlegi helyzetben is a legmagasabb színvonalon, példamutató helytállással látják el hivatásukat.”