Bágyogszovát büszkeségei

Kása Fannira az irodalom terén elért eredményei, ifj. Kausits Pálra az önkéntes tűzoltóság tagjaként, Pölöskei Veronikára a közösségi tevékenysége, míg Kovács Laurára a sporteredményei miatt lehetnek büszkék a bágyogszovátiak.

Bár Bágyogszovát jó néhány nagy reményű fiatallal büszkélkedhet, ezúttal négy tizenévest mutatunk be a Kisalföldben. Mindegyikük más-más területen nyújt kiemelkedőt. Elismerő teljesítményeikre az önkormányzat is felfigyelt, így őket négyüket kérték fel az adventi gyertyák meggyújtására.

A polgármester, Nagyné Molnár Ildikó közbenjárására tartottunk egy kerekasztal-beszélgetést a fiatalokkal. A 17 éves ifj. Kausits Pál 6 éve tagja Bágyogszovát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének. Ahogy a faluban becézik, Palkót az önkéntesek elnöke, Takács Tamás és a parancsnok, Kálmán Zoltán képviselték. – Palkó az ifjúsági csapat tagja. Édesapja is önkéntes tűzoltó volt, ahogy testvérei is beléptek az egyesületbe. Ügyes, lelkiismeretes, odateszi magát a versenyeken – emelték ki a vezetők, akik a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyre fejlődő tűzoltó-egyesületük bővítésére, így tavasztól egy gyerekcsapat indítását tervezik. Mint azt a jelenleg 40 tagú, négy csapattal működő társulatról megtudtuk, jó a társaság, s nemcsak a szakmai tudást, de a versenyek során a küzdeni akarást is elsajátíthatják az önkéntesek.

Kása Fanni végzős a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Nyolcéves kora óta ír, kezdetben állatmeséket, ma már komolyabb hangvételű verseket, novellákat. – A fő témám leginkább a társadalmi problémák, elidegenedés, istenkeresés, szerelem. Színes a paletta – mondta Fanni, akinek egyéni fejlődése a közel 100 írásában is nyomon követhető. Egy országos irodalmi versenyen tavalyelőtt második, míg tavaly első helyen végzett. Terveiről elmondta: – Szeretném folytatni az írást. Az álmom egy könyv kiadása, a foglalkozást illetően pedig magyar–történelem tanár szeretnék leni.

A 8. osztályos Pölöskei Veronika közösségi munkája kiemelendő, önzetlenül tesz diáktársaiért, s kiveszi részét az iskolai teendőkből is. – Jó az osztályunk, bármit meg tudunk együtt beszélni, összetartóak vagyunk – utalt a diáktársaira Veronika, akire, amellett, hogy a diákönkormányzat tagja, az iskolai programok szervezésénél is bizton lehet számítani.

Kovács Laura valószínűleg szüleitől örökölte a sport szeretetét, már gyerekkorában is rúgta a bőrt. A 19 éves lány hat éve futballozik az ETO FC Győr női csapatában, valamint tagja a válogatottnak. A Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia tanulója. – Nagy álmom, hogy külföldön is kipróbáljam magam – emelte ki Laura, akinek kötött a napirendje. – Heti hét edzésünk van, hétvégente pedig meccs – sorolta. Az U17-es, majd az U19-es válogatottsága mellett utóbbinál betöltött csapatkapitányi pozíciójára, valamint a felnőttválogatott-kerettagságára a legbüszkébb, amelynek keretében reményei szerint egyre többször léphet majd pályára. Laura végül elmondta: – Nemcsak az elfogadás, de a támogatottság terén is egyre jobban fejlődik a női futball Magyarországon.