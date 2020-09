Babazászlók lobognak Győrben a városháza épületén

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere a napokban egy kék és egy rózsaszín babazászlót helyezett ki a győri városháza épületére, amellyel a győri születésű kisgyermekeket és szüleiket köszönti. A zászlókat a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom két támogatója, Virág-Adorján Andrea és Tevesz-Fejes Zsófia – aki egyben a mozgalom győri szervezetének vezetője – ajándékozta a városnak.

„Ma Magyarországon a fiatalok sokkal több gyermeket szeretnének, mint amennyi megszületik. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek” – mondta Tevesz-Fejes Zsófia.

„Az elmúlt időszakban számos megyeszékhely, település tűzte ki a babazászlót, Győrben azonban úgy gondoltuk, mivel kisfiúk és kislányok is születnek, tűzzünk ki kettőt” – nyilatkozta dr. Dézsi Csaba András polgármester. Hozzátette, a zászlók azt a célkitűzésünket is szimbolizálják, hogy Győr valóban egy családbarát település legyen.

„Büszkék lehetünk Közép-Kelet-Európa legnagyobb gyermekfesztiváljára, a Győrkőcfesztiválra, megújult, korszerű játszótereinkre és köznevelési intézményeinkre, de legyünk őszinték, van még hová fejlődni. Sajnos, még mindig van olyan bölcsőde Győrben, ahol például az épület állapota hagy kívánnivalót maga után. Szülők kérésére kezdtük el kicserélni a játszóterek csúszdáit, és ahol szükséges, napvitorlákat helyezünk el a játszóeszközök árnyékolására. Kaptunk arra vonatkozóan is javaslatot, hogy helyezzünk el minél több nyilvános illemhelyet a gyermekek folyóügyeit megkönnyítendő, de a babakocsival közlekedőkre gondolva, figyelemmel kísérjük a járdák, közterek állapotát is. Ehhez a szemlélethez kapcsolódva és a környezettudatosság jegyében ültetünk minden Győrben született gyermek után egy fát a babaligetben. Mindez ugyanakkor közel sem elegendő, ha a Győrben munkát vállaló szülők törekvéseit munkahelyük nem támogatja. Ennek érdekében olyan ösztönzők bevezetésén dolgozunk, amelyeknek köszönhetően várhatóan egyre szélesedik majd a családbarát munkahelyek köre. Bár a járvány e tekintetben jelenleg megnehezíti az életünket, de hosszú távra tervezünk. Ahogy az látszik, feltérképezzük a fejlődési lehetőségeket, változtatunk, ahol szükséges, és figyelünk a szülők visszajelzéseire is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a családok jól érezzék magukat Győrben” – mondta el a polgármester.

Tevesz-Fejes Zsófia kiemelte, babazászlót kölcsönözni a [email protected] e-mail- címen lehet, de a mozgalomhoz nemcsak a zászlót megvéve vagy kikölcsönözve lehet csatlakozni, hanem sajátot gyártva is.