Az utolsó misére készülnek a mosonmagyaróvári szalézi kápolnában

Korábban aláírást gyűjtöttek, most pedig nyílt levélben fordultak segítségért Orbán Viktor miniszterelnökhöz a mosonmagyaróvári szalézi kápolnához kötődő hívek. Itt vasárnap celebrálhatják az utolsó szentmisét. A több mint tíz éve magántulajdonban lévő egykori kastély gazdái fejlesztéseket terveznek a mostanra elhanyagolt külsejű ingatlanon.

A Kisalföld hasábjain már többször foglalkoztunk a Mosonmagyaróvár szívében található szalézi épület sorsával. Ez több mint tíz éve magántulajdonban van, s helyi védelem alatt áll. Az ingatlan gazdája korábban már kezdeményezte e védelem törlését. Egyelőre a témát a helyi önkormányzat levette napirendjéről.

A tulajdonos beleegyezésével a hívek gyakorolhatták itt évekig hitéletüket. Most arról értesítették szerkesztőségünket, hogy vasárnap délután 3 órától szentmisére gyűlnek itt össze, melyet Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök celebrál. Abban bíznak, hogy nem ez az utolsó alkalom…

A kápolna – ahol elmondásuk szerint alkalmanként hatvanan-nyolcvanan gyűlnek össze – megmaradásáért már aláírást is gyűjtöttek. Mintegy ezerszázat.

Ám mivel még mindig veszélyben érzik a kápolna megmaradását, a napokban Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordultak. „A magánkézbe került, ma is működő kápolnát a mellette lévő, városi védettséget élvező hercegi kastélyt földdel egyenlővé lehet tenni?” – teszik fel a kérdést. Arról is írnak, hogy a szalézi rend humán-anyagi erőforrás hiányában adta el az ingatlant.

A kapott összegből Kazincbarcikán fejlesztettek, több szakmát is kitanulhatnak a hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek. Arra is kitérnek, hogy a birtokviszony is megoldásra vár. Ugyanis az önkormányzati fenntartásban lévő óvoda egy része és egy iskolai sportpálya is a magántulajdonos területén van.

„Jó lenne, ha unokáink is láthatnák megszépülve a Szaléziánumot a másik két épülettel (a Bolyai-iskola és Mosonvármegyei Múzeum) triumvirátusban, vagyis az impozáns városképet. Vagy végképp eltűnik?” – vetik fel. A Mosonmagyaróvár város lokálpatriótái és a kápolnába járó hívők által jegyzett levélben a kis kápolna megmaradását kérik.

A témában megkerestük Szeredi Ádám tulajdonost: „Az egyház, a szalézi rend nem tartott igényt az ingatlanra, eladta azt. Mi tizenkét éve biztosítottuk a hívek bejárását a kápolnába szívjóságból, ám ezt az idők végezetéig nem tudjuk lehetővé tenni.”

Az ingatlan gazdája arról is beszélt, hogy a terület elhanyagoltságán is változtatni szeretnének és fejlesztéseket terveznek (erről későbbi tájékoztatást ígért). Hozzátette: a kápolnába járó hívek számára a közelben a hitélet biztosítása megoldott (a magyaróvári templomban).

Szeredi Ádám kiemelte, a birtokviszonyok rendezését a helyi önkormányzattal szintén szorgalmazza.