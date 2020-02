Az Urbanisztikai Társaság megyei elnöke elemezte a mosonmagyaróvári helyzetet

Okosvárosokról, jó példákról, zöldmegoldásokról és társasházi beépítésekről is szólt előadásában dr. Lados Mihály, a Magyar Urbanisztikai Társaság megyei elnöke a városvédő egyesület minapi rendezvényén.

A korszerű várostervezés, -építés és -üzemeltetés címmel tartott előadást dr. Lados Mihály, a Magyar Urbanisztikai Társaság megyei elnöke, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi docense a Flesch-központban a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület meghívására a minap.

– Az okosváros, az élhető város, mely nemcsak fenntartható, költséghatékony, megbízható, hanem transzparens és együttműködő is

– emelte ki a szakember, aki egy évtizede foglalkozik e témakörrel. A jelen kor globális kihívásai között említette a növekvő városi népességet, az emelkedő szén-dioxid-kibocsátást, a klímaváltozást. Mint elmondta, Győr-Moson-Sopron megyére kiemelten igaz, hogy a gépjárművek száma növekedik, de a beépített területek is nőnek a mezőgazdasági területek rovására, ahogyan a társasházi lakások is a fogyatkozó zöldterületekkel szemben. Jó példákra is rámutatott. Az okosvárosok top tízes listáján 2011-ben világviszonylatban első helyen szerepelt Bécs. Az osztrák főváros mintáját Debrecen is követi és Sárvár is élen jár.

Az előadó elemezte a mosonmagyaróvári állapotokat is. Az 1930-as években az Ipartelepet levegősen építették be. Az 1960-as években is még megfelelő távolságban helyezték el a társasházakat, sőt, a hetvenes-nyolcvanas évek téglaépületeit és sokat szidott paneljeit szintén kellő „levegősséggel” tervezték. Ezzel szemben a mostaniaknál már kevesebb hely jut a zöldfelületeknek. Szerinte Mosonmagyaróvár adottságát a folyópartok jelentik, melyek az aktív és csendes pihenésre is lehetőséget nyújthatnak. Továbbá a Futura élményközpontot is a város erősségei között említette.

Az előadás után többen is felszólaltak, főként a társasházak ügyében. Dr. Lados Mihály szerint szemléletváltás szükséges. Tőlünk nyugatabbra nagyobb hangsúlyt kapnak a zöldmegoldások. Kutatások bizonyítják, hogy a zöldfejlesztésekkel az ingatlanok is értékesebbekké válnak.

Bella Sándor, a városvédők alelnöke úgy vélte, a településeknek törvény adta lehetőségük, hogy a tudatos városfejlesztést befolyásolják. A lakásépítési bumm idején a területek maximálisan intenzív kihasználása tapasztalható. A civilek ez ellen igenis tehetnek, a rendezési tervbe beleszólhatnak, joguk van hallatni a hangjukat.

Önkormányzati szigorítások

– Olyan területeken épülnek ma társasházak Mosonmagyaróváron, melyeket korábban eredetileg is erre a célra jelöltek ki. Ezek akár évtizedekig üresen álltak eddig, a kereslet viszont megnőtt mára irántuk. Az építéseket megakadályozni nem, viszont kordában tudjuk tartani. Városképi rendeleteket készítettünk, fontos, hogy a városrészek arculata megmaradjon. A zöldfelületi mutató és a parkolószám-emelés is az eszközeink között szerepel – válaszolt érdeklődésünkre Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, akit megkérdeztünk a témáról. Hozzátette: a civil felvetésekre is figyelnek. Ezek nyomán már építési tilalmat és új szabályokat is hoztak.