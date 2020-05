Három útfelújítás a Fertő-parton – Az országhatár és Fertőd között 6,4 kilométer hosszban újítják fel a Fertő tó körüli kerékpárutat

Több helyszínen dolgoznak munkagépek a Fertő parti úton. A teljes szakasz mintegy fele újul meg, közte a Fertőboz és Hidegség közötti részen. A régi burkolatot felmarják, új kopóréteget építenek be és ahol lehetséges, szélesítenek is. A Fertőd és Nyárliget közötti kerékpárutat is korszerűsítik, Nyárliget és Fertőújlak között pedig egy 1,5 kilométeres murvás út készült el.

Hosszútávú fejlesztés – A Magyar Falu Program keretében újul meg a Fertő parti út. A teljes hossz mintegy ötven százalékán marják fel a régi burkolatot és építenek be új kopóréteget. Ez egy hosszútávú fejlesztés része, amely egyaránt szolgálja a helyiek és az ide érkező turisták érdekeit – mondta sajtótájékoztatóján Barcza Attila. Sopron és térsége országgyűlési képviselője Dévényi Zoltánné hidegségi és Kutrucz Gyula fertőbozi polgármesterekkel közösen ismertette a beruházás legfontosabb paramétereit, egyben megköszönték a kormány támogatását, aminek eredményeként elkezdődhettek a munkálatok. 58 millió forint Mint elhangzott, összességében hétezer-hétszáz négyzetméteren újul meg az aszfaltburkolat, amely immár jóval biztonságosabb lesz, mint a korábbi. A Fertőboz és Hidegség közötti szakasz bekerülési költsége 58 millió forint. – Régi vágyunk volt az útfelújítás, mert igen sok a baleset ezen a részen – emelte ki Dévényi Zoltánné. Kutrucz Gyula reményét fejezte ki, hogy egy hasonló projekt keretében az út belterületi szakaszát, Fertőboz főutcáját is sikerül majd rendbe tenni, mert a korábbi közműépítések miatt rettenetes állapotban van. 2,2 méter széles aszfaltcsík A Fertőd és az országhatár közötti felújítás alatt álló kerékpárútnál Bognár Zoltán Fertőd, és Papp Gyula Sarród-Fertőújlak-Nyárliget polgármestere várta az országgyűlési képviselőt. Itt is fontos beruházás kezdődött, háromszázmillió forintból 6,4 kilométer hosszban újítják fel a Fertő tó körüli kerékpárút ezen szakaszát. Az új aszfaltcsík 2,2 méter széles lesz. Megszabadítják az utat és környékét a benőtt növényzettől, felmarják az aszfaltot és teljesen új burkolatot fektetnek le. – Térségünkben húzóágazatnak számít a kerékpáros turizmus, ezért is örülünk, hogy ezt a régi, elavult szakaszt sikerül felújítani – magyarázta a beruházás jelentőségét Bognár Zoltán, aki azt is hozzátette, reményeik szerint június végére, amikorra elkészül a bicikliút, a turizmus is lábra kap. Rövidítés Papp Gyula azt a 1,5 kilométeres murvás mezőgazdasági utat mutatta meg, amely mintegy 12 kilométerrel rövidíti le a távot Nyárliget és az eddig zsákfalu, Fertőújlak között. – A mezőgazdasági gépek és a kerékpárosok is használhatják ezt a szakaszt, a nehéz gépeknek nem kell Fertőd és Sarród útjait terhelni az idénymunkák idején – tette hozzá örömmel a polgármester. – A GYSEV komplex fejlesztéseinek részeként készült el a stabil murvaborítású terelőút, azért, hogy a vasútépítés miatti átjárólezárások idején is megközelíthető legyen Fertőújlak – mondta el Rázó László, a GYSEV szóvivője. Barcza Attila hozzátette, régi vágya volt ez az itt élőknek, Turi Lajos korábbi polgármester is sokszor kezdeményezte az út megépítését.