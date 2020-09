Az MAN elektromos buszát tesztelték a Volánbusz szakemberei – fotók

A közúti személyszállítási közszolgáltatást ellátó társaság munkatársai a hétvégén kipróbálták az egyik legkorszerűbb elektromos busztípust.

Az MAN Lion’s City E kéttengelyes, háromajtós, végig alacsony padlós, automata váltós jármű. A fedélzeti utastájékoztatóval felszerelt, helyi kivitelű, légkondicionált utasterű busz hatótávolsága városi közlekedésben 250-300 km. A típus tisztán elektromos, tehát károsanyag- és zajkibocsátás szempontjából is kiváló alternatívája a dízelüzemű járműveknek.

A nemzeti buszstratégia fontos eleme, hogy 2022-től kizárólag elektromos buszok helyezhetők üzembe a 25 ezer főnél népesebb magyarországi településeken, ezért a következő évtizedben a járműállomány korszerűsítésére 36 milliárd forintnyi kormányzati forrás áll rendelkezésre – döntően elektromos buszok vásárlására.

A járműpark korszerűsítése a Volánbusznak is fontos célkitűzése; a jövőbeli hatékonyság növelése érdekében a felkészülési időszak alatt a társaság is részt vesz a tesztelésben és a hétvégihez hasonló tesztek során gyűjtött tapasztalatokat is figyelembe veszi az új járművek beszerzésekor.