Az iskola, ami az életre készít fel

Különleges gyerekek járnak az idén harmincéves jubileumát ünneplő Kozmutza-iskolába. Az elmúlt években külsőségeiben is megújult belvárosi épület szakmailag is elismertté vált; speciális óvoda, szakmaképzés és teljes körű ellátottság jellemzi, ahol a családban élő sajátos nevelési igényű gyerekeket az életre készítik fel.

Harminc éve nyitotta meg kapuit a Petőfi Téri Általános Iskola egy összevont foglalkoztató csoporttal és nyolc kisegítő iskolás osztállyal. Az egykori belvárosi iskola négy méter belmagasságú, cserépkályhával fűthető termeiben nem volt éppen a legideálisabb a helyzet, az akarat, a szakmai tudás viszont az évek során nagyon sokat alakított az intézményen. Ma jó bemenni a tiszta, adventi díszektől barátságos épületbe, pedig az indulás évétől folyamatosan nőtt a tanulók létszáma, egyre több részképesség- vagy magatartás-, illetve figyelemzavaros diák került ide, és a feladat is szinte évről évre több lett. A szülők részéről például egy óvodai csoport beindítása is jelentkezett igényként, a nyolc osztályt elvégzetteket pedig nem volt hová továbbirányítani, ezért 1991-től speciális szakiskolai tagozat is indult. Igaz, akkor még alapítványi háttérrel, de varró-, szövő- és kosárfonóműhellyel meg tudták kezdeni a képzést. Később sütőipari és gyorspékségi munkás, valamint bőrtárgykészítő szakmák is elsajátíthatókká váltak az iskolában.

Az 1998 novemberétől Kozmutza Flóra nevét viselő iskolában ma már számítógépes adatrögzítő részszakképesítést is szerezhetnek elsősorban az autista diákok. Két éve pedig a speciális óvodai csoport is létrejött, ahol az integrált keretek között nem fejleszthető kisgyermekeket – és családjaikat – segítik.

Horváth Lászlóné frissdiplomásként került a Petőfi térre. Az első héten még rácsodálkozott a többségi iskolákétól eltérő módszerekre és helyzetekre, de beszippantotta a gyógypedagógia. Azóta is kollégáival együtt folyamatosan tanulja a szakmát, amivel az itt nevelkedő gyerekek számára háromtól huszonöt éves korukig differenciált, egyénre szabott gyógypedagógiai segítséget tudnak nyújtani.

– A legfontosabb cél, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyerekeket neveljünk, akik felnőttként is megtalálják a helyüket a képességeiknek megfelelően. Törekszünk rá, hogy az iskolából kikerülve munkahelyhez jussanak, de legalább önmaguk ellátására képessé váljanak. Persze nem mindenkinél tudjuk ezt elérni, hiszen járnak az iskolába az enyhe fokban sérült, jól fejleszthető tanulóink mellett középsúlyos értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyerekek is. Mindenkit az egyéni képességei alapján fejlesztünk. De olyan munkatársaim vannak, akik számtalan terápia, módszer, fejlesztés tudói, így minden problémára tudunk megfelelő választ adni – fogalmaz Horváth Lászlóné igazgató.

Százharminc gyerek jár a Petőfi térre, ahol az iskola ma már módszertani központként is működik és utazó gyógypedagógiai feladatokat is ellát, eljutva így még több száz gyerekhez. Hosszan lehetne sorolni a módszereket, a különböző csoportokat és a feladatokat is, amiket a Kozmutza tart össze és kézben, de mindegyik feladatukra igaz, hogy a különleges – és sokszor különlegesen nehéz – pedagógiai feladathoz megtalálják a kulcsot; szakértelemmel és szeretettel.