Az Év Embere a Rábaközben Odoricsné Buthi Krisztina, a kapuvári szociális központ vezetője

Belépve a kapuvári szociális központ kapuján, különös, szeretetteljes miliő fogadja az érkezőt, ugyanakkor gyors az itt dolgozók ritmusa, hisz szerteágazó tevékenységet végeznek. Ebben a kettősségben ott a tenni akarás, a segítő jobb nyújtása.

A napi rutinon túlmutat mindaz, amit az ellátottjaikért, az emberekért tesznek a kapuvári szociális központ dolgozói. S ha nap mint nap nehézségekkel kell is megküzdeniük, rendre új elánnal vetik magukat bele a feladatokba. Mindahhoz, amit elérnek, kell egy újdonságokra nyitott vezető, akihez bizalommal fordulhatnak a munkatársak, mellé persze szükségeltetik egy olyan lelkes, lelkiismeretes dolgozói gárda, mint amilyen mögötte van. E kettő nem választható szét. A Rábaközben idén a Kisalföld Év Embere elismerést Odoricsné Buthi Krisztina, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központ vezetője vehette át.

Rendhagyó kezdeményezések

A központ munkatársai az alapellátáson túl rendhagyó kezdeményezések sorával rukkoltak elő. Pénzkezelési tréninget szerveztek a rászoruló családok körében, akik az előadásokon szerzett pontokat élelmiszerre válthatták be. Az érzékenyítés célját szolgálva közösségi kertet alakítottak ki az udvaron, a növényeket diákokkal és fogyatékkal élőkkel együtt gondozzák, remélhetőleg tavasztól. Zöldségnevelő programot indítottak, ezzel is rámutatva az önellátás fontosságára. Ifjúsági klubot indítottak, melynek 29 tagjával személyiségfejlesztő szakemberek foglalkoznak, érzelmi intelligencia fejlesztésekkel segítenek a változásokat nehezen megélő embertársainknak.

Kalandnap a legügyesebb élelmiszergyűjtőknek

Diákokat vontak be élelmiszergyűjtő akciójukba, cserébe kalandnapot ajánlottak fel az legjobban teljesítő osztályok számára. – 3500 kiló tartós élelmiszert gyűjtöttek a tanulók. Jó volt látni, hogy nemcsak a versenyláz, de a segíteni akarás is hajtotta őket. Minél sokrétűbb tevékenységet végzünk, annál több embert vonzunk be – jegyezte meg Odoricsné Buthi Krisztina. A fáradozásaik talán megtérülnek, és mind több embernek teszik jobbá vagy könnyebbé az életét.

A díj közös érdem

Az intézményvezető a Kisalföld Év Embere elismerésről elmondta: – Ez egy közös érdem, amit az intézmény dolgozóival együtt értünk el. A feladataink túlmutatnak a szociális segítésen, ebben mindegyik kolléga partner és kiveszi a részét, ki az ötletelésből, ki a toborzásból vagy épp a megvalósításból. Vannak nehézségek, a vírus miatti félelem mindenkit megérintett, de a nehéz helyzet ellenére is sok új dolgot megvalósítottunk. Mindenki tette a dolgát kérés nélkül. Büszke vagyok arra, hogy mindig tudunk előbbre lépni, fejleszteni, új célokat kitűzni – tette hozzá Odoricsné Buthi Krisztina, aki 2016 óta vezeti a kapuvári szociális központot. – Már csak a járás nagyságából adódóan is kihívásnak éltem meg ezt a feladatot, ugyanakkor doppingolt is. Változnak a problémák, változnak az emberek, de az a jó, hogy ezekre a változásokra közösen tudunk reagálni. A legfontosabb az elfogadás. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mérlegelés nélkül segítünk. Fontos, hogy érezzék, ha olyan támaszt vagy lehetőséget kapnak, amit jól használnak, akkor minőségibb életet élhetnek, jobbra fordulhat a sorsuk.