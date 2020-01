Az egykori Sopron vármegye részletes ábrázolása 1871-ből

Az egykori Sopron vármegye 1871-ben kiadott térképét adták ki újra a rábaközi helytörténészek. Részletes, még a Hanság mocsarait is ábrázolja a közel százötven éves „földabrosz”.

A rábaközi helytörténészek egy újabb dualizmus kori térképet jelentetnek meg. Ezúttal Sopron megye 1871-es ábrázolását nyomtatják ki újra. Korábban egy 1869-est jelentettek meg hasonmás kiadásban (Megújul a százötven éves térkép, Kisalföld, 2019. május 18.). A mostani térképet Balsay Endre erdőmérnök, nyugalmazott erdészeti igazgató, a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának tagja őrizte féltve és bocsátotta a társulat rendelkezésére.

Az atlasz édesapjának hagyatékaként került Balsay Endréhez, aki szintén erdőmérnök volt. Balsay László (1902–1982) szinte még gyerekként részt vett az 1916-os erdélyi román betörés megállításában, majd 1923-tól a hercegi uradalom kapuvári székhelyű erdőrendezőségéhez került. 1941-ben a Kapuvári Erdőgondnokság élére került. Közel fél évszázados kiemelkedő szakmai munkásságának emlékét a süttöri–égeri erdészháznál emléktábla és kopjafa őrzi.

Az 1:144.000 méretarányú térkép részletesen tünteti fel a településeket, az utakat, de még a Hanság mocsarait is. A csárdák, keresztek, majorok, gémeskutak, malmok, postaállomások, vadászházak, téglavetők mellett a hidakat, a romokat és a lóvasutakat is ábrázolták. A mai Rábaköz keleti része abban a korban még Győr vármegyéhez tartozott, de a Sopron megyével határos Győr megyei falvak is szerepelnek a térképen.

A megyetérkép-sorozat részeként megjelent atlasz a Második katonai felmérés alapján készült, mely 1840–47 között zajlott vidékünkön. A települések mellett található számok a magasságot jelölik bécsi ölben. A Sopron megyét ábrázoló térképet a Magyar Királyi Államnyomda adta ki 1871-ben Budán. Külön színnel jelölték a szőlőművelés alá vont területeket és az erdőket is. A korabeli Rábaközben nem folyt jelentős szőlőművelés, de az is jól látszik, hogy a XIX. század végéig a rábaközi erdők jelentős részét felszámolták, a helyükön szántóföldi művelés kezdődött vagy a kiritkult faállományok legelő-erdővé váltak.

A térkép feltünteti az egyes települések német nevét is. A Rábaköz túlnyomórészt magyar lakosságú volt, ezért csupán Vitnyéd esetében olvashatjuk a német Letting nevet. A térkép komoly értéket képvisel, hiszen ezen még régies írással szerepel Keczöl, Czirák, Szill, Szili Sárkány, Tót Keresztur és Vágh. Ezen még külön település Kis Tata, Gartha, Baboth és Ordód, Bágyog és Szováth, Alsó Pásztori és Felső Pásztori, Vicza és Beled.

A másik értéke, hogy sok olyan majort is feltüntettek, amelyeknek mára már a nyomuk sem maradt meg. Szilsárkány és Pásztori között a térképen látható a Hőgyészi-, a Pottyondi- és a Mészáros-major, de Farádtól északra egykor volt még Nagy Sándor-, Szilvásy- és Ostffy-major is.

A 150 évvel ezelőtt kiadott „földabroszt” a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata hasonmás kiadásban újra elérhetővé teszi. Aki szeretne hozzájutni, jelezze a társulatnál.