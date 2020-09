Az Ausztriába ingázókra is vonatkozik a 30 kilométeres korlátozás

A Szeptember 1-jétől ismét szigorodtak a beutazás feltételei. Az ingázók a határtól számított 30 kilométerig kaptak engedményt, azon túl karantén várhat a hazaérkezőkre.

Szeptember 1-jétől ismét szigorodtak a beutazás feltételei. Erre azért van szükség, mert egész Európában érzékelhető a járvány második hulláma. A magyar emberek egészségére és munkahelyére az egyik legfőbb veszélyt most a vírus behurcolása jelenti. A külföldről hazatérő magyar állampolgárok fő szabály szerint 14 napos hatósági házi karanténra számíthatnak, az alól csak 2 db beutazást követően Magyarországon készült negatív PCR-teszt esetén kaphatnak felmentést. Íme a részletek – írja a koronavrius.gov.hu.

A határon való belépés

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

14 napos hatósági házi karantén

Ha a magyar állampolgár esetében a határátlépéskor végzett egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság (a magyarországi lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási / kerületi hivatal) által kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – 14 napos hatósági házi karanténban (az otthonában) kerül elhelyezésre. Erről már a határátlépéskor hivatalos dokumentumot kap. A hatósági házi karantént jelző piros cédulát pedig köteles a lakás bejárati ajtajára kiragasztani, és otthonában tartózkodni. A hatósági házi karantén betartását a rendőrség ellenőrzi személyesen, vagy az érintett hozzájárulása esetén elektronikusan. Lásd: https://hazikaranten.hu/

Ingázókra vonatkozó szabályok

Mind a szomszédos országok állampolgárai, mind a magyar állampolgárok is karantén mentesen jöhetnek be az országba vagy térhetnek haza, amennyiben a határtól 30 km-en belül laknak és Magyarországon vagy a szomszédos országban is csak a határtól számított 30 km-es sávban jogosultak tartózkodni. Ez a munkájuk miatt ingázókat segíti.

Felmentés a karantén alól Az érintett választhat, hogy letölti a 14 napos kijelölt vagy hatósági házi karantént, vagy ha szeretne az alól felmentést kapni, azt kérelemre, önköltségen – a belépést követően 5 napon belül legalább 48 óra különbséggel – két alkalommal elvégeztetett negatív PCR-teszt megléte esetén teheti meg. A PCR-teszt tehát nem kötelező, csak abban az esetben kell elvégeztetni, ha az illető szeretne felmentést kapni a karantén alól. Ez esetben az ügyintézés menete a következő. Az országba lépést követően kérelmet kell benyújtania a magyarországi lakó/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz, illetve Budapesten a kerületi hivatalhoz, amelynek díja háromezer forint. A kérelmet ügyfélkapun keresztül vagy email útján szükséges benyújtani. Az ügyfélkapus kérelmet a kérelmező ügyfélkapun keresztül nyújtja be. Az Ügyfélkapura történő bejelentkezés után az https://epapir.gov.hu/ felületen a Dokumentumok alatt tölthetik fel a kérelmet, amelyet a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz kell megküldeni. Az illeték megfizetése utalással történik a Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számlára, amelynek száma: 10032000-01012107. A kérelmező ezután kapja meg az engedélyt, amelynek birtokában a tesztelés idejére elhagyhatja a karantént és felkeresheti az általa választott mintavételi helyet. Ha mindkét PCR-teszt negatív, akkor a területileg illetékes járási/kerületi járványügyi hatóság határozatot ad ki a hatósági házi karantén alóli felmentésről. Csak a határozat megérkezését (ezt elektronikusan küldik meg) követően hagyható el a karantén és vehető le az ajtóról a piros cédulás karantén figyelmeztetés. Laborok, ahol SARS-CoV-2 PCR- teszt rendelhető >>

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet a határellenőrzés visszaállításáról. 6. Ingázók 10. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott

szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra

időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. (2) Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének

az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét

a belépést követő 24 órán belül elhagyni. (3) A külpolitikáért felelős miniszter által az (1) bekezdés alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország

területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos

ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg

a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el. A teljes rendelet itt érhető el.

A külföldiek beutazási tilalmát időközben enyhítették: a csehek, a lengyelek és a szlovákok is beléphetnek szeptember elseje után Magyarországra negatív koronavírusteszttel. Így a magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy – öt napnál nem régebbi – negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.