Az Audi Hungaria készül az újraindulásra

A koronavírus világszintű terjedésének következtében szinte teljesen leálltak az európai ellátási láncok. Ennek hatására és a munkatársak egészségének megóvása érdekében az Audi Hungaria a Volkswagen Konszern döntésével párhuzamosan március 22-én leállította termelését. A leállás alatt a munkatársak többsége részben állásidőn részben szabadságon van, a vállalat biztosítja számukra a jövedelmüket. A termelési szünet alatt a vállalat minden szakterületén úgy alakítja át az összesen 12 800 munkahelyét, hogy maximálisan biztosítható legyen a munkatársak biztonsága és a termelés zökkenőmentes felfutása.

„Számunkra munkatársaink egészségének megőrzése a legfontosabb. Mindent megteszünk azért, hogy felelősségteljes döntéseinkkel és a valamennyi területet érintő konzekvens intézkedéseinkkel megóvjuk munkatársaink egészségét. Ezzel együtt elemi fontosságú, üzletmenetünk fenntartása az Audi Hungaria cselekvőképességének megőrzése“, mondta Alfons Dintner, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke. „Külön köszönetemet szeretném kifejezni azon munkatársaimnak, akik ebben a nehéz helyzetben nap mint nap bejárnak dolgozni, és szakmai feladataik mellett azon fáradoznak, hogy felkészítsék a szakterületeket a következő hetekre. Köszönöm a home office-ban dolgozó kollégáimnak is, hogy munkájukkal fenn tudjuk tartani az Audi Hungaria üzletmenetét. Továbbá köszönöm minden győrinek és audisnak, hogy fegyelmezett viselkedésükkel hozzájárulnak a vírus terjedésének lelassításához. Az Audi Hungaria termelésének újraindításánál továbbra is számítok a győriek és a valamennyi munkatársunk támogatására.”

Az Audi a Volkswagen Konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot dolgozott ki. Az Audi Hungaria valamennyi szakterületén következetesen megvalósítja az ebben megfogalmazott óvintézkedéseket, melyekkel természetesen a magyar egészségügyi hatóságok előírásaihoz is igazodnak. Ennek egyik sarkalatos pontja a távolságtartás. A vállalat a munkatársak személyes érintkezési lehetőségeit már hetekkel ezelőtt a minimumra csökkentette. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzést fenn kell tartani, a 1,5 méteres biztonsági távolságot be kell tartani.

A személyes kontaktusok kiváltására telefonos ügyfélszolgálat működik például a személyügyön. A járvány kitörését követően a vállalat egészségmenedzsmentje azonnal bevezette a koronavírus-fertőzés gyanújával jelentkező munkatársakra vonatkozó ellátási rendet. Ezen szakterület „távkonzultációt” és „digitális rendelést” is folytat.

A munkahelyi éttermek átmenetileg az átalakítás miatt zárva tartanak. A termelés újraindulásával a vállalat ismét meleg étkezési lehetőséget biztosít munkatársainak, de kizárólag előre csomagolva, elvitelre.

Az Audi Hungaria nem csak a munkahelyen, hanem már a munkába jutás során is fokozott figyelmet fordít a munkatársak egészségének védelmére. A vállalat megduplázta szerződéses járatai számát, valamint folyamatos a buszok fertőtlenítése is. Ezen intézkedésnek köszönhetően itt is megvalósítható a kötelező távolság betartása.

A termelés újraindulásának első napján valamennyi munkatárs kötelező oktatáson fog részt venni, ahol a kibővített óvintézkedésekről kapnak átfogó tájékoztatást. Emellett erről egy erre a célra készített információs brossurát is kézhez vehetnek a munkatársak.

Kiemelendő továbbá a munkatársak azon ötlete, hogy 3D nyomtató segítségével védőmaszkokhoz készítsenek alkatrészeket. Ebben a projektben az Audi Hungaria szorosan együttműködik a konszern más gyártótelephelyeivel. Az első prototípusokat már legyártották, ezeket jelenleg központilag validálják. Ezen felül az Audi Hungaria korábban már kettő lélegeztetőgép vásárlását támogatta Győrben, valamint speciális védőruhákat adományozott az egészségügyi dolgozók hatékony védekezéséhez.