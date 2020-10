Az Arrabona Racing Team nyerte a Techtogether mérnöki versenyt

Győri sikerrel zárult a múlt héten lezajlott Techtogether mérnöki verseny: az Arrabona Racing Team végzett az első helyen, megelőzve a Szombathelyi Gépész és a BME Formula Racing Team csapatát. A remek eredmény jelzi a győri Széchenyi István Egyetem tehetséggondozási programjának sikerét, melynek lényege, hogy a hallgatók valós projektekben, vállalatokkal együttműködve vérteződhetnek fel piacképes tudással.

A járványhelyzet ellenére is megtartották az idei őszi Techtogether mérnökverseny élő döntőjét, amelyet hagyományosan az Ipar Napjai szakkiállítás keretében rendeznek a HungExpo csarnokában. Az eseményre a Széchenyi István Egyetem részéről három csapat is hivatalos volt: az Arrabona Racing Team, a SZEngine és a SZEnergy is megmérettette magát a rendezvényen.

A versenyt tavasszal – a koronavírus miatt – teljesen virtuálisan szervezték meg, ami azt jelentette, hogy a csapatoknak online formában kellett előadniuk a prezentációikat. A lebonyolítás a mostani félévben sem változott, ám ezúttal az élő döntő nem maradt el, így a hallgatóknak lehetőségük volt a helyszínen kiállítaniuk, ezáltal bemutatva magukat a többi csapat és a megjelent vállalkozások képviselői előtt.

Sebestyén Regina, az Arrabona Racing Team csapatvezetője portálunknak elmondta: nagyon komolyan vették a felkészülést, annak ellenére, hogy idén a járványhelyzet miatt az új autójuk nem a tavasszal, hanem az elmúlt két hétben készült el, ezért a konstrukció tesztelésére is kellett időt fordítaniuk. Az előfeladatok kidolgozására két hetet kaptak, mindegyiken három-négy hallgató dolgozott.

„Mindig nagyon motiváltan érkezünk a Techtogetherre, ez idén sem volt másképp” – folytatta Regina. „Ez a legnagyobb egyetemi verseny, itt van az összes magyar járműépítő csapat, és itt tényleg csak az számít, hogy kinek milyen a szakmai felkészültsége. A verseny az általános mérnöki háttértudást méri, ezért is mérhetik össze magukat olyan csapatok, amelyeknek egyébként teljesen más a profiljuk, hiszen a résztvevők közül van, aki Formula Student-autót épít, van, aki napelemes hajót fejleszt” – ecsetelte Regina. Hozzátette: az újoncok sokat fejlődnek egy-egy ilyen verseny során, mert megszokják a versenyek hangulatát, a közös munkát, így ezért is megéri részt venni a vetélkedőn.

Az Arrabona Racing Team sikerrel vette az akadályokat, összesítésben az első helyet szerezték meg a versenyen, így egy év után újra ők vihették haza a fődíjat. Az „ezüstérmet” a Szombathelyi Gépész csapata érdemelte ki, a dobogó alsó fokára a BME Formula Racing Team állhatott. A győztesnek járó 250 ezer forintos csekket Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) elnöke adta át.

A versenyen SZEnergy az ötödik helyen végzett, a SZEngine pedig elnyerte a Tequa International Kft. különdíját, ami egy 1500 eurós képzésen való részvételt jelent a tagok számára.

Értékes tudást kapnak a hallgatók

A csapatok remek szereplése a Széchenyi István Egyetemen működő „learning by doing” tehetséggondozási koncepció sikerét is jelzi, melynek lényege, hogy a hallgatók előadások helyett feladatokat kapnak, amelyeket csapatban oldanak meg – az oktatóra „csupán” a tanácsadó konzulens szerepe hárul, aki a háttérből figyeli és menedzseli a tanulási folyamatot. A hallgató így nem passzív befogadója, hanem aktív alakítója a saját oktatásának. Az olyan versenycsapatoknál, mint az Arrabona Racing Team, a SZEnergy vagy a SZEngine, a jövőbeli munkahelyeikhez nagyon hasonló környezetben edződhetnek a csapattagok már az egyetemen. A hallgatók így valós projektekben vesznek részt, melynek révén gyakorlati és piacképes tudást szereznek.