Az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűzre emlékeztek

Emlékeztessen bennünket 1956 arra, hogy a szabadság törékeny, amit bármikor elveszíthetünk, ha nem vigyázunk rá – emelte ki megemlékező beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az október 26-i mosonmagyaróvári sortűz 63. évfordulóján a Gyász téren, ahová a hagyományokhoz híven szombaton a magyaróvári temetőből gyalogos felvonuláson érkezett az emlékezők tömege.

„Mikor az első sorozatnak vége lett, felpillantottam, és olyan jelenetet láttam, amit háborús filmekben láthattunk csak addig. Derékmagasságban úszott a csípős lőporfüst, véres zászlókkal futottak visszafelé páran. De mindez talán csak néhány másodpercig tartott, vagy addig sem, mert jött a második sorozat” – idézte a forradalom idején elsőéves gazdászhallgató, Takács István visszaemlékező szavait Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár múlt szombaton az október 26-i mosonmagyaróvári sortűz hatvanharmadik évfordulóján a Gyász téren.

Fejet hajtani gyűlt össze a tömeg itt, ahol a gyilkos géppuskasorozat máig nem tudni, hány áldozatot követelt.

– A tömeg békésen, jókedvűen vonult a városban. Hittek egy új, szabad világ eljövetelében, amely leszámol a kommunizmussal, az idegen elnyomással, az évtizedes hazánkra boruló sötétséggel. Békések voltak, de tettre készen – emelte ki a megemlékező, aki őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok leszármazottainak. Ugyanakkor köszönetet mondott Gábor Józsefnének, Rákóczi Györgynének, Urbanyik Istvánnak és Takács Istvánnak, a sortűz túlélőinek a hazafias helytállásáért, melyre nemcsak Mosonmagyaróvár, de az egész magyar nemzet is mindörökké büszke lehet.

– A mi elődeink akkor olyan példát mutattak, amely a következő évtizedekben elhozta Közép-Európa felszabadulását, a vasfüggöny lebomlását, a rendszerváltást – fűzte hozzá az államtitkár.

Az áldozatokért, túlélőkért Kiss Miklós evangélikus esperes mondott imát. Lakatos Dóra és R. Kárpáti Péter színművész emlékműsorral tisztelgett, s sokan elhelyezték az emlékezés virágait is.

Mosonmagyaróváron több emléktábla, emlékmű is mementóul szolgál a hatvanhárom évvel ezelőtt történt véres eseményeknek. Ezeknél is fejet hajtottak a szombati nap folyamán. Gábor Józsefné, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület elnöke a Karolina Kórháznál és a városházánál szólt az egybegyűltekhez. Méltatta Tihanyi Árpád tanár és Gulyás Lajos református lelkész szerepét a „tiszavirág-életű” forradalom idején, illetve azon orvosokét is, akik fáradhatatlanul látták el a sebesülteket.