Autósok elől zárták a töltést Abda és Győr közötti

Sorompóval zárta le a vízügyi igazgatóság az Abda és Győr közötti töltésszakaszt, annyi autós rövidítette le ezen aszfaltos úton a két település közötti utat. A horgászok bosszúsak, mert bonyolultabb lesz lejutniuk a partra. A sportolók viszont örülnek.

„A jogszerű használókat zavaró illegális töltésközlekedés és a kedvezőtlen, műszakilag káros töltésközlekedéssel kapcsolatos tapasztalatok alapján igazgatóságunk az Abda–Győr közötti, Mosoni-Duna jobb parti burkolt töltésszakaszt véglegesen kizárja a töltésközlekedési engedélyek hatálya alól 2019. október 15-től” – közölte az Éduvízig.

Aszfaltos gát – a pecásokon is csattant az ostor

„Ezt a szakaszt sorompóval is elzárjuk a gépjárművek elől” – ez áll az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közleményében. A szakaszt már lesorompózták.

A Kisalföld Németh József igazgatót kérdezte az okokról. „Abdán egy ideje aszfaltos út vezet ki egészen a töltésig: vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy egyre többek elkezdték használni a gátat, s lerövidíteni az utat Győrig és vissza.” Sorompórongálások is történtek, ezért döntöttek úgy, lezárják ezt a szakaszt az abdai árvízkaputól a győri Magyar Vilmos uszodáig. De nemcsak ezt. Egyéb rongálások miatt a fenti dátumtól 2019. novemberig egy hosszabb töltésszakaszt is lezártak átmeneti jelleggel: „A Mosoni-Duna jobb partja (Rendeki-zsilipig), valamint a Rábca-árapasztó jobb és bal parti töltései, az 1-es főút–árvízkapu közötti töltésszakaszokat mindkét oldalon. Az igazgatóság a rongálások helyreállítása után mérlegeli az újranyitás lehetőségét.” A Mosoni-Duna másik oldalán, Győrújfalu és Győr között is sorompóval zárták le az aszfaltos szakaszt, mert itt is egyre többen használták a csúcsforgalom kikerülésére a gátat. Erről korábban már a Kisalföldben is beszámoltunk. „Úgy tervezzük, hogy ezen a szakaszon elektromos kaput alakítunk ki, hogy az illetékesek – például a halőrök – el tudják látni a feladatukat. Gyalogosan, kerékpárral és segédmotoros kerékpárral a töltésszakaszok továbbra is használhatóak.”

A vízügyesek döntésének legjobban a töltésen sportolók – futók, kerékpározók – örülnek, legkevésbé pedig a horgászok. Ők a kiváltott töltésközlekedési engedéllyel használhatták gépjárművükkel is gátat, ám ezt a szakaszt most kivették onnan, így most bonyolultabb lesz itt megközelíteniük a partszakaszokat.