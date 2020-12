Autónyi cipősdobozt gyűjtöttek a győri egyetemisták – mosolyt ajándékoztak karácsonyra – fotók

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai is csatlakoztak idén a Baptista Szeretetszolgálat hagyományos karácsonyi cipősdoboz-akciójához, melynek keretében bárki ajándékot küldhet rászoruló gyermekeknek. A SZEnergy, a SZEngine, a SZEnavis és az Arrabona Racing Team közösen mintegy hetven dobozt gyűjtött össze, szebbé varázsolva az ünnepet sok iskolás korú fiatal számára.

A Baptista Szeretetszolgálat az idei évben már 17. alkalommal hirdette meg cipősdoboz-kampányát, amely csakúgy, mint korábban, idén is több tízezer nélkülöző gyermek számára biztosít meglepetést a fa alatt. A szívmelengető kezdeményezéshez ezúttal a Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai is csatlakoztak, összefogva azért, hogy örömet szerezzenek a rászoruló fiataloknak.

„Az volt a cél, hogy minél több gyermeknek boldog, teljes karácsonya legyen” – válaszolta magától értetődő természetességgel Miklós Máté, a jótékonysági akció koordinátora, a SZEnergy Team csapatvezetője, amikor arról kérdeztük, hogy miként fogant meg az ötlet.

„Azt már a kezdetektől tudtuk, hogy szeretnénk támogatni valamilyen nemes ügyet, a kérdés csak az volt, hogy ezt pontosan milyen formában tegyük” – árulta el Máté. „Itt mérlegelni kellett azt, hogy mi az, amit a fejlesztési munka kötelezettségei mellett, szűkös határidőkkel is meg tudunk valósítani. Több szervezetet is megkerestünk, de végül a cipősdoboz-akció volt számunkra a legszimpatikusabb” – avatott be a történet hátterébe a csapatvezető.

Mátéék már eredetileg is úgy tervezték, hogy a karitatív projektjükbe bevonják a többi hallgatói csapatot is, akik nagy örömmel be is álltak az elképzelés mögé. „Nekünk is volt egy kósza gondolatunk, hogy milyen jó lenne valami hasonlót csinálni. Amikor Máté megkeresett minket ezzel, nem is gondolkodtunk rajta, azonnal igent mondtunk, ahogy a többiek is” – jegyezte meg Varga Orsolya, a SZEngine menedzsmentvezetője, aki szerint azért is fontos ez az összefogás, mert a négy csapat ezáltal közelebb került egymáshoz – olyannyira, hogy terv szintjén már felmerültek közös csapatépítő rendezvények is, természetesen csak a vírushelyzet enyhülése után.

Mint kiderült, a hallgatók a cipősdobozok beszerzését, feltöltését és csomagolását is közösen oldották meg, felosztva egymás között a feladatokat. Először ötven csomag elkészítését tűzték ki célul, végül ezt a vállalást sikerült túlteljesíteni húsz újabb adomány összegyűjtésével.

„Az akció során hat–tizenkét éves hátrányos helyzetű gyerekeknek küldtünk ajándékokat, melyeket cipősdobozokba csomagoltunk” – tette hozzá Máté. „A küldemények tartalma általában játék, könyv, íróeszköz, édesség volt, ezek zömét a csapattagok otthonról hozták. Kizárólag romlatlan, jó minőségű termékeket helyeztünk el a dobozokban, ezt egyébként ellenőrzi is a Baptista Szeretetszolgálat, arról nem is beszélve, hogy a vírus miatt higiéniai kritériumoknak is meg kellett felelni” – fogalmazott.

„Nem egységes, sablonajándékokat készítettünk, hanem mindenki egyedi csomagot rakott össze” – ecsetelte Orsolya. „A dobozokon fel kellett tüntetni, hogy kinek küldjük, életkort és nemet kellett felírni, ettől sokkal személyesebb lett az egész. Van, aki egy nyolcéves kisfiúnak állította össze a csomagot, van, aki egy hétéves kislánynak, ez teljesen változó volt” – árulta el.

Mint fentebb írtuk, a hallgatói csapatok összefogásával végül hetven cipősdobozt sikerült megtölteni ajándékokkal, ezeket a csapatok képviselői múlt héten átadták a Baptista Szeretetszolgálat győri munkatársainak, akik karácsonyig kézbesítik is – az egyébként egységesen piros papírba burkolt – csomagokat. Bízzunk benne, hogy a gyermekek legnagyobb megelégedettségére.